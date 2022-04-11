Судмедэксперт прокомментировал фейковые снимки из Бучи

На днях подавляющее большинство участников Совета безопасности ООН, заседание которого было проведено по настоянию России, высказались о необходимости проведения международного расследования событий в Буче, которые обсуждаются мировым сообществом уже на протяжении недели.

Напомним, 40-тысячный городок Буча на Украине приковал к себе внимание миллионов людей. В ряде СМИ прошли сообщения о том, что после пребывания здесь российских войск Буча напоминает кладбище: якобы расстреляны сотни мирных жителей.

Причем словами дело не ограничилось: украинско-западные идеологи явили миру «фото- и видеосвидетельства» зверств, совершенных будто бы русскими солдатами.

Однако после изучения «свидетельств» стало ясно: мировому сообществу представлена крайне лицемерная фальсификация.

Дело в том, что 11 марта российские зашли в Бучу, а 30 марта покинули город. После чего 30 – 31 марта в Бучу зашли украинцы. Мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта сообщил об отсутствии в городе российских солдат.

В течение четырех дней – 30, 31 марта, 1, 2 апреля – всё было спокойно.

И вдруг 3 апреля, спустя 4 дня после ухода из Бучи российских войск, в СМИ и соцсетях начали распространяться видеокадры с десятками тел убитых на улицах города.

Кто-то поверил в провокацию. Однако многие стали задаваться вопросами: почему мэр города сразу после ухода российских военных не обратил внимание, что на улицах – десятки убитых? Почему не сообщил об этом сразу? Почему местные жители, видя всё это, 4 дня молчали, никто не выкладывал в сети фото и видео?

Распространяемые в интернет-пространстве «свидетельства» стали изучать специалисты.

Вот что рассказал директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России профессор Игорь Макаров:

– Судя по подсыханию кожи на видимых участках тел на улицах Бучи, они никак не могли лежать там с середины марта до момента вывода российских войск из города. По открытым частям тела, например по кистям рук, видно, что люди погибли максимум двое суток назад. На них видны участки так называемого подсыхания кожи.

Макаров отметил, что на вторые — третьи сутки на телах появляется так называемая трупная зелень. На третьи – четвёртые сутки появляется «гнилостная венозная сеть». К концу первой – началу второй недели эти признаки распространяется по всем кожным покровам тела.

Однако ничего этого не наблюдаются, судя по представленным кадрам, у погибших в Буче – то есть тела на снимках не могли лежать на улицах неделю и тем более дольше.

Также отмечается, что одежда на местных жителях, лежащих на улицах в предполагаемый период, выглядит чистой, тогда как в Буче 30 и 31 марта шли проливные дожди.

Напомним, ранее американский военный аналитик Риттер также подверг сомнению «историю с Бучей» и обвинил в убийстве местных жителей украинскую армию.

– Если украинцы делают такие заявления, хотелось бы, чтобы они провели следственную работу и подкрепили свои слова её данными, — заявил Риттер в своем интервью RT. – Россия продемонстрировала намерение соблюдать международное право вооружённых конфликтов, а украинские власти нет.

Риттер также обратил внимание на то, что украинские военные превращают «в поле боя жилые районы, используя собственное гражданское население в качестве живого щита.

– Это не я что-то придумываю, эти факты на местах вынуждена признать газета The Washington Post с её отъявленно проукраинской позицией, — сказал Риттер.

Американский военный аналитик предположил, почему на Западе «не хотят» поддерживать версию об обстреле Бучи украинскими войсками. По его мнению, одна из причин в том, что Западу просто невыгодно вскрывать – «ведь это неудобно для продвигаемых ими установок о «бесчестной России», отметил Риттер.

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