Судмедэксперту Насонову вынесли приговор по делу «пьяного мальчика»

Уржумский районный суд рассмотрел дело Сергея Насонова, который в 2019 году дал заключение о наличии алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП.

Судмедэксперта признали виновным в халатности. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправработ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства.

Резонансная авария произошла лето 2019 года. «Ниссан Кашкай», за рулём которого был сотрудник полиции, сбил 6-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребенок скончался на месте. Проводя экспертизу, Сергей Насонов обнаружил в крови ребенка 0,51 промилле этилового спирта.

Как выяснилось позже, эксперт некачественно провел исследование тела погибшего и выдал заключение без надлежащей в таком случае проверки. Это повлекло активное обсуждение происшествия в СМИ и, как следствие, подрыв авторитета судебно-экспертных учреждений.

Ранее мы писали, что дело Насонова лично контролировал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.