Свалка в Малмыже прошла экологическую экспертизу

Проект рекультивации свалки в Малмыже получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Сейчас ему предстоит пройти ещё одну экспертизу — достоверности определения сметной стоимости.

Свалка вошла в резервный перечень объектов, ликвидация которых возможна в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Её площадь — 1,1 га, объём отходов — 2,5 тыс. кубометров.

Из-за ограничений доступности (свалка находится в водоохранной зоне рек Засора и Шошма) рекультивацию в основном будут проводить ручным способом. Мусор погрузят в специальные бункеры и отправят на полигон.

Ранее в Малмыже прошли общественные слушания по рекультивации свалки.