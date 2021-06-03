«Свершилось!» Уроженцы Кирова – про присвоение звания «Город трудовой доблести»

20 мая Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Кирову и еще 11 городам.

Знаковое событие прокомментировала уроженка Кирова, ныне живущая в Москве, детский писатель Ирина Краева (Пуля).

– Горжусь, очень горжусь тем, что родной Киров получил звание «Город трудовой доблести»! Только так и могло быть. Звание областному центру – слава всей области. Вятский человек страстен до работы, он – Мастер. В любом деле – Поэт, смекалист, неутомим и при этом скромен. Настоящий русский характер. Соль Земли Русской. И в душе – щедрость, гостеприимство и уважение к таким же Мастерам. Наши деды трудились, не покладая рук, для своих детей, для семьи, для людей, рядом живущих. А выходило так – на благо страны. Один сильный – других делает сильнее. Во время Великой Отечественной войны шесть заводов из разных городов принял Киров, гостеприимно принял. Боевая мощь и мощность тыла СССР укреплялась и на нашей родной земле.

И так хочется, чтобы слава про новые трудовые свершения продолжалась, чтобы они были. Чтобы никакие глобальные «неурядицы» в современной экономике не мешали кировчанам честно трудиться и получать достойное вознаграждение за свой труд. Чтобы никто, никакие силы не мешали бы вятскому человеку гордиться тем, что он – вятский, — сказала Ирина Краева.