Светлана Двоеглазова: «Кировская правда», которой уже более 100 лет, не боится меняться»

Регулярно читаю сайт «Кировской правды». Особенно нравятся новости культуры и искусства. Мне запомнилась статья о том, что в Кировском театре кукол пройдет премьера спектакля по книге норвежского писателя Руне Белсвика «Простодурсен. Зима от начала до конца». Также на сайте мне нравится рубрика «Интервью».

Обратила внимание на смену дизайна газеты. «Кировская правда», которой уже более 100 лет, не боится меняться, причём, эти перемены происходят не в угоду новомодным поветриям, а в сторону действительно качественного развития и печатного и электронного форматов газеты. Желаю удачи журналистам «Кировской правды» в их творческих делах!

Светлана Двоеглазова,

заведующая Дома культуры «Маяк»