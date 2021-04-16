Светлана Варина: «Престиж профессии учителя нужно показывать на своем примере»

Победительница регионального этапа конкурса «Учитель года Кировской области – 2021» Светлана Варина рассказала, как государство поддерживает молодых учителей, и какими качествами должен обладать современный педагог, чтобы воспитать в учениках любовь к знаниям и своей Родине.

Светлана Владимировна преподает историю и обществознание в средней общеобразовательной школе села Гордино Афанасьевского района. В этом году педагог впервые провожает «в большой мир» выпускников.

Участвовать в конкурсе Светлану пригласила завуч школы. Девушка долго готовилась к испытаниям, очень помог коллектив. Светлана Владимировна была в шоке, когда ее объявили победителем, – она не надеялась обойти сильных конкурентов.

— Расскажите, каким, на ваш взгляд, должен быть современный учитель?

— Современный учитель должен быть открытым, добрым, искренним, и энергичным. Легче чему-то научить детей, показывая хороший пример.

Учитель должен развиваться, постоянно расширять кругозор, быть общительным и разговаривать с учениками наравне, слышать их точку зрения.

— Как должен вести себя педагог, чтобы заслужить уважение детей и их родителей?

— Для уважения не нужно с детьми «заигрывать», то есть, идти на какие-то уступки, чтобы заполучить их внимание. Нельзя быть наигранно ласковым. Общаться нужно наравне, но при этом четко должна быть сформирована модель взаимодействия: учитель- ученик.

С родителями детей нужно тоже общаться уважительно, как бы они себя не вели. Важно понимать, что любой родитель, прежде всего, стремится защитить интересы своего ребенка.

— Как Вы считаете, нужно ли современным детям классическое, строгое воспитание, как во времена СССР?

— Жесткость современным детям все равно нужна. Она необходима, когда ученик переходит границы. При этом важно не нарушать права детей. А они их сегодня изучают на уроках обществознания.

— Как вообще проявляется воспитательная роль школы и в чем ее важность?

— Воспитание детей — совместная работа школы и родителей. Любой классный руководитель заинтересован в том, чтобы ребенок развивался, становился мудрее. Мы беседуем о доброте, толерантности, ЗОЖ, правильной жизненной позиции. Ребёнок взрослеет в школе, и это происходит на глазах учителей. И задача учителя — направлять ребёнка в процессе становления.

В нашей школе хорошо организовано патриотическое воспитание — при школе создан музей, ежегодно проводим уроки мужества, приуроченные к памятным датам. Классный руководитель старается воспитать ребёнка добрым, активным, умеющим высказать свою точку зрения и отстаивать её, прислушиваться к советам, уважать других, быть толерантным и т.д. Это очень важно для развития гармоничной личности.

— Как можно повысить престиж профессии учителя в современном обществе?

— Нужно гордиться своей профессией, а для этого ее нужно искренне любить. Престиж профессии можно показать на личном примере. Когда-то слышала хорошее высказывание: «Чтобы изменить систему образования, нужно начать с себя». То есть, следует изменить свои внутренние установки. Нужно быть талантливым, духовно-нравственным человеком и на своем примере показывать, как можно менять мир вокруг себя в лучшую сторону.

— А помощь от государства важна в этом процессе?

— Конечно. Государство тоже всячески поддерживает молодых педагогов, с 2021 года введена программа «Земский учитель» — педагогам выплачивают подъемные за работу в сельской местности, помогают с жильем, выделяют наставников. В Кировской области также есть программа «Учитель будущего».

Вот и конкурс «Учитель года» тоже направлен на повышение престижа профессии педагога. Большое спасибо жюри конкурса за высокую оценку моей работы и организаторам – за возможность расти, развиваться и наблюдать за другими конкурсантами.

Теперь предстоит подготовка к участию в федеральном этапе конкурса, который состоится через год. Это для меня тоже большая ответственность.