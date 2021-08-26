«Свежая идея». Кировские педагоги – о создании «территорий здоровья» в школах

25 августа на президиуме Госсовета РФ губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по образованию Игорь Васильев выступил с предложением создать в российских школах «территории здоровья».

— В школах нужно создавать «территории здоровья», где работа проходила бы в связке учитель – медицинский работник – родитель – ребенок. Для этого необходимо провести «погружение» медицинских кабинетов школ в региональные медицинские информационные системы. Тем самым обеспечить онлайн-связь между медицинскими работниками школы и детской поликлиникой, — сказал Игорь Васильев в своем докладе.

Это значительно упростит как работу школьных медиков, так и жизнь родителей. Последним больше не придется тратить время на походы в поликлиники за справками о непереносимости ребенком лекарственных препаратов, ограничении физической активности, питании. Вся информация будет поступать в школу в автоматическом режиме.

В ряде школ эксперимент уже начался. Так, организованы «территории здоровья» в Москве, Московской области, а также в Кировской. В сентябре пилотный проект «Развитие школьного здравоохранения как основа детского здоровья» стартует еще в трех школах: № 25, 26 и 20 города Кирова. Сотрудники кировских школ и родители положительно оценили грядущее нововведение.

Свежей и новаторской идеей назвал предложение губернатора директор МОУ СОШ пгт Вахруши Игорь Олин.

— Имея доступ в единую информационную сеть, школьный медик сможет принимать своевременные и опирающиеся на данные врачей-специалистов решения, касающиеся здоровья того или иного ребёнка, вести соответствующую работу с педагогами и родителями. Планируется, что по запросам школьной медслужбы детские поликлиники будут проводить консультации для родителей по тем или иным темам. Возможно, по показаниям будет организована запись детей к узким специалистам прямо из школьного медицинского кабинета. Таким образом, появится новый серьёзный ресурс, направленный на сохранение здоровья подрастающего поколения, позволяющий оперативно информировать семьи и экономить время родителей. Было бы очень полезным примером, как современные технологии могут работать не на увеличение бюрократической нагрузки, а на реальное улучшение качества жизни. Приятно, что именно Кировская область здесь в ряду инициаторов, — сказал директор.

Понравилось предложение губернатора и родителям. Ольга из поселка Нагорск, мама троих детей-школьников, считает, что «территории здоровья» существенно облегчат жизнь родителям. Ведь им больше не придется «добывать» справки, бегая по больничным кабинетам.