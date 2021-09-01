Свидетели проигнорировали очередное заседание суда по делу Быкова

1 сентября в Первомайском районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего мэра Кирова Владимира Быкова. На нем должны были выступить несколько свидетелей, но никто из них не явился в суд, сообщает портал Newsler.ru.

Сегодня в суде должны были заслушать показания гендиректора ОО «КЗОРС» Светланы Киселевой, главного бухгалтера ООО «Веб Машины» Светланы Николаевой, а также продавца обуви Братухиной. Никто из них присутствовать не смог, и прокурор зачитал протоколы допроса Николаевой и Братухиной сам.

Что касается Киселевой, то заседание суда с ее участием было решено перенести на третью декаду сентября.

Ранее мы писали, что на прошлом заседании суда по делу Быкова допросили соучредителя ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонида Яфаркина.