Свитер уроженца Кировской области поднимут под своды дворца спорта в Ижевске

Виталия Тимофеевича Гросмана называли любимцем трибун.

Воспитанник «Олимпии» Виталий Гросман являлся одним из самых ярких и запоминающихся нападающих «Ижстали» в 80-х годах. За кирово-чепецкую команду молодой человек отыграл 4 года. Именно здесь началась его спортивная карьера. После перебрался в Ижевск. Там он играл за местный клуб. В 90-х переехал в Германию. Трагически погиб во Фрайбурге в 2005 году.

Однако яркого игрока не забыли в России. Как пишет ВГТРК «Вятка», именной свитер Виталия поднимут под своды ледового дворца спорта в Ижевске. Мероприятие пройдёт в торжественной обстановке. Это произойдёт в субботу, 29 января.

29 января там запланирован матч Высшей Хоккейной лиги между «Ижсталью» и «Омскими Крыльями». Именной свитер поднимут под купол дворца перед игрой.

Фото: vk.com/udmhockey18