В общественных приемных «Единой России» по всей стране собирают гуманитарную помощь для жителей из Луганской и Донецкой народных республик
В Кировской области тоже объявлен сбор гуманитарной помощи для людей, которые вынуждены были покинуть свой дом, не успев взять с собой даже предметы первой необходимости.
Одним из первых участие в акции принял депутат Государственной думы Олег Валенчук. Он передал для жителей республик средства гигиены для взрослых и детей, микроволновки, электрочайники, постельное белье и продукты питания.
— Нас всех беспокоит сегодня судьба и тех, кто выехал из Донбасса в Россию, и тех, кто остается в ЛНР и ДНР. Конечно, мы не можем остаться в стороне, ведь своих Россия не бросает! — сказал Олег Валенчук. — В сложное время наш народ никогда не оставался равнодушным к чужой беде. В этом наше единство и сплочение. И сегодня наша задача — создать для людей комфортные условия, проследить, чтобы они ни в чем не нуждались, окружить теплом и заботой.