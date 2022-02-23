«Своих Россия не бросает!»

В общественных приемных «Единой России» по всей стране собирают гуманитарную помощь для жителей из Луганской и Донецкой народных республик

В Кировской области тоже объявлен сбор гуманитарной помощи для людей, которые вынуждены были покинуть свой дом, не успев взять с собой даже предметы первой необходимости.

Одним из первых участие в акции принял депутат Государственной думы Олег Валенчук. Он передал для жителей республик средства гигиены для взрослых и детей, микроволновки, электрочайники, постельное белье и продукты питания.