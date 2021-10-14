Свыше 10 тыс. споров рассмотрел Арбитражный суд Кировской области

С начала года Арбитражным судом Кировской области рассмотрено 10 138 дел. Это на 4% меньше, чем за тот же период 2020-го.

Выросла средняя нагрузка на судью. Она составила 62 дела в месяц.

На 3% снизилось количество гражданских споров, на 16% — административных, заключено 221 мировое соглашение (262 — годом ранее). Завершены 663 производства по делам о банкротстве (в прошлом году — 438). Количество дел о банкротстве граждан увеличилось в 2 раза.

Решения суда стали чаще обжаловаться, а количество отмен сохранилось на прежнем уровне (1% — апелляционная инстанция, 0,08% — кассация). Чаще всего отменялись судебные акты по делам о несостоятельности (банкротстве) и договорам энергоснабжения.