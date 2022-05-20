Свыше 150 кировских студентов летом станут проводниками

Летом студенты учебных заведений г.Кирова будут работать проводниками на пассажирских поездах.
Это 150 учащихся ВятГУ, филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московского финансово-юридического университета, Московского гуманитарно-экономического института и Лесопромышленного колледжа.
А студенты филиала Самарского государственного университета путей сообщения и Вятского железнодорожного техникума по окончании работы получат дипломы с присвоением дополнительной специальности «Проводник пассажирского вагона».
Все они прошли специальные подготовительные курсы продолжительностью 3,5 месяца.
60 человек будут работать на поездах сообщением Киров — Анапа, Киров — Адлер и Киров — Кисловодск, остальные — на поездах отправлением из Казани и Санкт-Петербурга.
Фото gzd.rzd.ru