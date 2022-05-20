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Свыше 150 кировских студентов летом станут проводниками

Вадим Шабалин Новости, Общество

Летом студенты учебных заведений г.Кирова будут работать проводниками на пассажирских поездах.

Это 150 учащихся ВятГУ, филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московского финансово-юридического университета, Московского гуманитарно-экономического института и Лесопромышленного колледжа.

А студенты филиала Самарского государственного университета путей сообщения и Вятского железнодорожного техникума по окончании работы получат дипломы с присвоением дополнительной специальности «Проводник пассажирского вагона».

Все они прошли специальные подготовительные курсы продолжительностью 3,5 месяца.

60 человек будут работать на поездах сообщением Киров — Анапа, Киров — Адлер и Киров — Кисловодск, остальные — на поездах отправлением из Казани и Санкт-Петербурга.

Фото gzd.rzd.ru

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Вадим Шабалин