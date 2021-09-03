Свыше 2 тонн груш неустановленного происхождения уничтожили в Кирове

Сотрудники Россельхознадзора и силовых структур провели рейд на одной из плодоовощных баз Кирова.

В складских помещениях они обнаружили партию свежих груш (2,63 т) неустановленного происхождения. На коробках полностью отсутствовала маркировка и товарные этикетки.

Собственники продукции не смогли предъявить документы на ввоз груш и документы, которые бы подтвердили фитосанитарное состояние и безопасность фруктов.

Продукцию изъяли из торгового оборота, уничтожили методом механического сдавливания и вывезли на полигон ТБО.

Собственников привлекут к административной ответственности.

Ранее сотрудники Россельхознадзора выявили на одном из рынков в Кирове факты продажи орехов и сушёных фруктов без документов.