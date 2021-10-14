Свыше 5300 пожарных извещателей установят в Кировской области

Управление защиты населения и территорий подвело итоги работы по обеспечению безопасности на территории области в пожароопасный сезон.

С этого года взято на учёт 130 территорий, которые подвержены угрозе лесных пожаров. В их числе — 102 населенных пункта, 22 организации отдыха и оздоровления детей, шесть садоводств и огородничеств.

«Многое делается для того, для того, чтобы проинформировать жителей о правилах пожарной безопасности. В муниципальных образованиях была организована работа 255 профилактических групп. Они провели свыше 213 тысяч подворовых обходов, проинструктировали около 291 тысячи человек. Работа проводилась и в образовательных организациях в рамках учебных предметов, внеурочной деятельности, бесед с родителями», — рассказывает специалист управления Александр Мищихин.

Кроме того, большое внимание уделялось оборудованию автономными пожарными извещателями мест проживания многодетных и малоимущих семей, а также семей, которые находятся в социально опасном положении. На эти цели 40 муниципальных образований получили из областного бюджета свыше 1,5 млн рублей. До конца года будет приобретено и установлено 5379 извещателей.

Ранее губернатор области Игорь Васильев отмечал, что основной причиной возникновения пожаров остаётся человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнём.

«Наши пожарные формирования своевременно реагировали на пожары как в лесах, так и в населенных пунктах и сопредельных территориях. К тушению привлекалась противопожарная служба региона, федеральная противопожарная служба, муниципальная добровольная и пожарная охрана, силы и средства авиалесоохраны и лиц, использующих леса», — говорит глава региона.

Фото kirovreg.ru