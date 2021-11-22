Сыровар Олег Сирота оценил робота, созданного кировскими учеными

19 ноября известный российский сыровар Олег Сирота посетил Киров и оценил разработки кировских ученых.

Предприниматель выступил перед кировчанами в рамках проекта «Лекции в политехническом», а потом побывал в Инжиниринговом центре ВятГУ. Там сыровару представили новую разработку – робот-манипулятор для установки прессования и охлаждения творожного сгустка.

Новая машина способна самостоятельно менять фильтры и перегружать готовый творог. За счет своих конструктивных особенностей она повторяет движение человеческой руки. Это помогает упростить автоматизированный процесс производства творога. Один такой робот может управлять сразу двумя установками.

Ознакомившись с установкой, Олег Сирота отметил, что она произведет фурор.

— Раньше моя бабушка делала это вручную, а теперь это будет делать механическая рука. Это будет фурор, конечно, когда сделаете, это будет круто! – сказал предприниматель.

В настоящее время робот-машина находится на доработке. Завершить проект его создатели обещают к январю 2022 года.