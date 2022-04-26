«Т Плюс» начала первые реконструкции тепловых сетей в Кирове

В Кирове стартовала реконструкция тепловых сетей на ул. Дзержинского, в 41-м микрорайоне Нововятского района и в микрорайоне Костино. В текущем году компания «Т Плюс» планирует обновить тепловые сети протяженностью более 29 километров. В новые трубы планируется инвестировать 862 млн руб.

На ул. Дзержинского в рамках концессионного соглашения сейчас полностью обновляются тепловые сети горячего водоснабжения и отопления от ЦТП-133 протяженностью 1,6 километра. Работы проводятся без отключения потребителей, для подачи тепла до завершения отопительного сезона к объектам проложены временные теплотрассы. В настоящее время здесь производится выемка грунта, демонтаж изношенных сетей, заливка железобетонных тепловых камер и установка дренажных колодцев.

Точно так же без отключения потребителей ведутся работы по укладке новых теплотрасс из сшитого полиэтилена в ППУ-изоляции на ул. Восточной в Нововятском районе (1,6 км трубопроводов) и на ул. 60 лет СССР в микрорайоне Костино (3,8 км трубопроводов). Это самые крупные по протяженности трубопроводов реконструкции 2022 года. Выбор их в качестве объектов реконструкций 2022 года обусловлен повреждаемостью. Если на ул. Дзержинского за последние 5 лет было устранено 88 дефектов, то в Костино – 108, а в микрорайоне НЛПК в Нововятске – более 900. С укладкой новых трубопроводов о раскопках можно будет забыть на 30-40 лет.