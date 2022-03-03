«Т Плюс» обновил изоляцию на 25 км тепловых сетей в Кирове и Кирово-Чепецке

Кировский филиал «Т Плюс» заменил изоляцию на 25 километрах тепловых сетей в городах Кирове и Кирово-Чепецке в рамках программы техперевооружения. Компания вложила в данные мероприятия более 170 млн рублей.

По расчетам энергетиков, обновление изоляции позволит сократить теплопотери в Кирове на 60 тыс. Гкал в год и в Кирово-Чепецке — на 25 тыс. Гкал в год. Тем самым значительно улучшить качество поставляемого ресурса для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей.

Так, по программе реконструкций за последний год была заменена изоляция трубопроводов на наиболее критичных участках надземных тепловых сетей диаметрами от 100 до 1000 мм