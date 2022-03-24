«Т Плюс» обновляет теплотрассу на ул. Подгорной в Кирове

Кировские тепловые сети «Т Плюс» обновляют 300 метров трубопроводов на ул. Подгорной и Свердлова областного центра.

Сегодня завершается первый этап перекладки – в газонной части. Следующий — стартует в пятницу 25 марта и предполагает ограничение движения по ул. Подгорной в районе дома №8 до 31 марта. В связи с этим обращаем внимание автомобилистов на необходимость учитывать данное ограничение при выстраивании маршрута движения. Объезд возможен как по ул. Жуковского – Октябрьскому проспекту, так и по ул. О. Кошевого — Макаренко – Свердлова.

— Работы проводятся без отключения потребителей. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря построенной в прошлом году резервной трассе в микрорайон Филейка через ул. Сутырина, — рассказал начальник 3-го эксплуатационного района Кировских теплосетей «Т Плюс» Николай Смолев.

Отключение потребителей микрорайона будет производиться только на несколько часов для производства врезки отремонтированного участка. Обновление теплотрассы позволит повысить надежность поставки ресурса на 97 жилых домов, 6 детских садов, 3 учебных заведения и 4 учреждения здравоохранения микрорайона Филейка. За 5 лет с 2018 по 2022гг. на данном участке тепловых сетей было выявлено и устранено 10 дефектов.