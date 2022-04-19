«Т Плюс» переключила потребителей на новую газовую котельную

Кировский филиал «Т Плюс» переключил потребителей на построенную в конце 2021 года блочно-модульную котельную в слободе Сошени города Кирова. Общая стоимость проекта, реализованного энергокомпанией в рамках концессионного соглашения, более 48 млн рублей. В настоящее время все клиенты получают тепло и горячую воду уже от нового теплоисточника.

Новый теплоисточник позволит улучшить качество услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 16 объектов микрорайона – это жилые дома и детский сад. Помимо котельной Т Плюс построила в Сошенях тепловые сети общей протяжённостью 850 метров.

Необходимость в строительстве котельной вызвана отказом собственников котельных ООО «Теплогенерирующая компания» и ООО «Бора» от предоставления услуг теплоснабжения.