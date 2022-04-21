Кировский филиал «Т Плюс» приступает к благоустройству мест зимних ремонтов. В течение мая и июня компания должна привести в порядок объекты, на которых с ноября 2021 года по апрель 2022-го проводились ремонты тепловых сетей подземной прокладки.

Около 30% из них – объекты первоочередного внимания, находящиеся в «красных линиях» — дороги, тротуары и газоны. Еще около 70% зимних раскопок производились на внутриквартальных дворовых территориях. Все они благоустроены в так называемом зимнем варианте – грунтом и щебнем — и находятся на контроле центральной ремонтной службы Кировских тепловых сетей. Их финальное благоустройство будет проведено в соответствии с графиком и приоритетностью, когда установится теплая погода, просохнет грунт и заработают асфальтовые заводы.

«В отопительный сезон наша ключевая задача – обеспечить бесперебойную поставку ресурса в дома, детские сады, школы и больницы. После его завершения мы приступим к гидравлическим испытаниям и ремонтам, уделяя также серьезное внимание благоустройству объектов, на которых зимой обновляли теплотрассы, — рассказал зам. главного инженера по тепловым сетям Кировского филиала «Т Плюс» Максим Пенкин. – Этот процесс на постоянном и пристальном контроле руководства энергокомпании и теруправлений администрации города Кирова».

Количество зимних раскопок год от года сокращается. Их количество сократилось на 14% в сравнении с 2020 годом и на 20% к 2018 году. Такая динамика связана, в первую очередь, с масштабной реконструкцией тепловых сетей, которая стартовала в Кирове в 2019 году с заключением «Т Плюс» концессионного соглашения.