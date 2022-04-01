«Т Плюс» проведет испытания теплосетей Кирова на плотность

4 апреля в Кирове стартует первый этап проверки тепловых сетей от Кировской ТЭЦ-5 на плотность с использованием органического красителя – «Уранин А». На втором этапе с 11 апреля краситель будет вводиться в систему теплоснабжения от Кировской ТЭЦ-4, обеспечивающей теплом северную часть города Кирова. Он безопасен для людей и окружающей среды, полностью соответствует санитарным нормам и рекомендован для проверки целостности сетей Министерством энергетики РФ.

Краситель добавляют в сетевую воду, используемую для отопления или подогрева горячей воды на центральных тепловых пунктах и в домах, он придает теплоносителю жёлто-зеленый окрас. Это позволяет выявить возможные повреждений тепловой инфраструктуры, чтобы избежать попадания сетевой воды с ТЭЦ в водопроводную воду. Кроме того, краситель позволяет обнаружить незаконные врезки в систему теплоснабжения.

О предстоящем испытании системы теплоснабжения уведомлены руководители администрации города Кирова, управляющих компаний, предприятий, ТСЖ, социально-значимых учреждений: школ, больниц, детских садов.

Если водоподогреватель в доме или оборудование на центральном тепловом пункте негерметичны, краситель поможет выявить данные нарушения. В этом случае горячая вода из-под крана окрасится в жёлто-зеленый цвет.

При возникновении такой ситуации, необходимо обратиться в управляющую (обслуживающую) организацию или сообщить в диспетчерскую службу Кировских тепловых сетей «Т Плюс» по телефонам 716-716, 62-17-65 либо оставить сообщение на сайте http://hot-water-kirov.ru/ (Горячая вода в Кирове).