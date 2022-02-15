«Т Плюс» вложит в 2022 году 193 млн руб. в ремонт оборудования Кировской ТЭЦ-5

Кировский филиал «Т Плюс» направит в 2022 году 193 млн рублей на проведение плановых ремонтов оборудования Кировской ТЭЦ-5. На электростанции предстоит провести в межотопительный период средний ремонт второго и текущий ремонт третьего энергоблока для повышения надежности работы оборудования и энергоснабжения жителей г. Кирова.

Первые мероприятия ремонтной кампании 2022 года стартовали с 15 февраля на турбогенераторе 1-го энергоблока станции. До 31 марта АО «ЭнергоремонТ Плюс» должен провести типовой текущий ремонт турбоагрегата и котла с ревизией и ремонтом газовоздухопроводов, поверхностей нагрева, воздухоподогревателей, элементов каркаса котла, тягодутьевых механизмов и других элементов энергоблока.

«Данные работы необходимы для повышения надежности и эффективности работы оборудования электростанции. После завершения работы на 1-м энергоблоке, аналогичные процедуры будут проведены на двух других блоках ТЭЦ-5. Это произойдет уже с завершением отопительного сезона», — рассказал технический директор Кировской ТЭЦ-5 Михаил Бусыгин.

После того как энергоблок вернется в строй, он станет на смену двум другим энергоблокам станции, чтобы вырабатывать электроэнергию и давать горячую воду потребителям в период летних ремонтов.

Напомним, в январе этого года Кировская ТЭЦ-5 компании «Т Плюс» успешно прошла испытания генерирующего оборудования работой на полную мощность. Все три турбоагрегата станции отработали восемь часов с максимальной нагрузкой 450 МВт. Подобные испытания проводятся под контролем системного оператора раз в пять лет и необходимы для определения предельного объема мощности, который может быть поставлен на оптовый рынок Кировским филиалом энергокомпании.