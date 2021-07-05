Тамара Ашихмина: «Кировская правда» делает большую работу по экологическому просвещению жителей нашей области»

В «Кировской правде» мне нравится читать различные интервью, а также публикации в рубрике «Экология». Хотелось бы отметить статью об итогах всероссийского конкурса проектов, который проводил федеральный научно-образовательный консорциум «Передовые экотехнологии», а победители этого конкурса примут участие в научной экспедиции на Байкал. Отрадно, что Кировскую область на нём представляли ученики Менделеевского класса школы посёлка Мирный Оричевского района. На конкурс наши ребята представили современные и актуальные проекты, задача которых – сделать мир чище и экологичнее. Считаю, что «Кировская правда» делает очень большую и ответственную работу по экологическому просвещению жителей нашей области.

Тамара Ашихмина,

профессор ВятГУ, заведующая лабораторией биомониторинга Коми научного центра Института биологии Уральского отделения РАН, кандидат химических наук, доктор технических наук, член Общественной палаты Кировской области