Татьяна Копосова: «Правительство области уделяет много внимания популяризации вятских достопримечательностей»

В «Кировской правде» мне запомнилась статья о нашей достопримечательности – Жуковлянских валунах в Котельничском районе. Поражает их возраст – свыше 250 миллионов лет. Хорошо, что сейчас правительство области уделяет много внимания популяризации наших вятских достопримечательностей не только среди жителей нашей области, но и всей страны. Также мне нравится читать в газете статьи о культурных мероприятиях в регионе. «Кировская правда» на протяжении многих лет сохраняет положение ведущего СМИ в области, пусть так будет и дальше.

Татьяна Копосова,

директор МБУ ДО «Детская школа искусств «Элегия» города Кирова