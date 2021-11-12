Татьяна Мазур: «Новые вызовы – новые решения»

В интервью «Кировской правде» министр культуры Кировской области Татьяна Мазур рассказала о том, как отрасль в период пандемии справляется с новыми вызовами времени, как в регионе реализуется нацпроект «Культура» и как стартовала новая всероссийская программа «Пушкинская карта».

— Татьяна Сергеевна, буквально на днях в стране проходила традиционная культурная акция «Ночь искусств». В Кировской области был онлайн? Учреждения культуры работали без «живых» посетителей?

— В этом году акция прошла в гибридном формате — офлайн и онлайн. Например, мероприятия «Ночи искусств» с очными посещениями состоялись при соблюдении текущих профилактических правил и норм Роспотребнадзора. Это обязательный масочный режим, социальная дистанция и наличие QR-кода. Накануне «Ночи искусств» многие запланированные очные мероприятия были оперативно перенесены в виртуальное пространство. Изменения в организацию акции были внесены из-за текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе. Для наших учреждений культуры выход в онлайн не стал новинкой, мы имеем достаточный опыт по ведению трансляций своих мероприятий в сети «интернет» и в частности на портале «Культура.РФ».

— Значит ли это, что наши театры, библиотеки, дома культуры и музей освоили цифровое направление и активно применяют в своей деятельности?

— Мы стремимся к этому, поскольку цифровизация – это одно из перспективных направлений нашей работы. Вспомните, что было год назад, когда разразилась пандемия. Период самоизоляции особенно остро ударил по нашим учреждениям культуры. Сейчас можно констатировать, что отрасль достойно справилась с новыми вызовами. В то время как учреждения культуры оказались закрыты для широкой публики и до сих пор работают с ограничениями, приходилось искать и находить нетривиальные решения. Если говорить про «прямые эфиры», так называемые трансляции, то они плотно вошли в нашу жизнь. Ведь нам есть что показывать! Самое главное – это подготовить концертную программу, экскурсию, лекцию и… вооружиться смартфоном. Таким образом, трансляции культурных событий из Кировской области становятся доступными для зрителей из разных городов России. Что немаловажно, такие «прямые эфиры» вызывают неподдельный интерес зрителей. Например, в рамках акции «Ночь искусств» на портале «Культура.РФ» успешно состоялась трансляция постановки «Куда уходит детство?» из Вятского колледжа культуры. Спектакль по мотивам произведений Виктора Драгунского, Леонида Пантелеева, Николая Носова, Михаила Зощенко и Юрия Сотника в режиме LIVE разыграли студенты театрального отделения. Также впервые онлайн в Музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики на днях прошел Всероссийский форум «XVI Молодежные Циолковские чтения» с участниками и экспертами из разных городов. География форума оказалась очень разнообразной: Санкт-Петербург, Москва, Королев, Пермь, Челябинск, Ханты-Мансийск, Калининград, Бурятия, Татарстан, Башкирия и другие регионы. К нашим Циолковским чтениям присоединились более 100 человек из 30 населенных пунктов России.

— Говорят, что интернет все равно не заменит живого человеческого общения. Нужны «живые» встречи, фестивали, форумы, где люди могли бы обмениваться мнениями, опытом, обсуждать проблемы, вместе искать пути решения…

— Полностью соглашусь с вами. В этом году в рамках существующих ограничительных мер нам удалось принять у себя театральные коллективы из Смоленска и Саранска в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Наши театральные труппы также побывали ответными гастролями, приняли участие в крупных российских фестивалях. В середине октября в Кировском театре кукол имени А.Н. Афанасьева прошел Всероссийский театральный фестиваль-лаборатория «Вятка — город детства». С первого своего проведения в 2012 году этот фестиваль стал неотъемлемой частью культурного пространства Кировской области. Это единственный фестиваль кукольников, который проводится в Кировской области. В этом году на фестиваль были приглашены лучшие театральные коллективы из Москвы, Владимира и Перми. В фестивальной афише были спектакли по произведениям Достоевского, Лескова, Гоголя, Андерсена и Кэрролла Кировский театр кукол на фестивале представил свою постановку «Гоголь.СПб» в постановке режиссера Александра Янушкевича. В 2020 году этот спектакль был отмечен премией Правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

— Губернатор Кировской области Игорь Васильев в этом году несколько раз встречался с работниками культуры. Этот диалог продолжится?

— Встречи Игоря Владимировича с работниками культуры стали у нас уже традиционными. Глава региона видит в них много полезного и важного. Во-первых, это открытая дискуссионная площадка, когда в ходе диалога появляются интересные идеи. Например, в ходе недавней встречи губернатора с руководителями театров, музеев, художниками, режиссерами, директорами профильных образовательных учреждений и студентами обсуждалось создание арт-центра, своеобразного дома для художников, актеров и писателей. Решено, что он появится по адресу: ул.Казанская, 52, в здании, которое находится на балансе Вятского художественного училища и несколько лет не эксплуатируется. Планируется, что к 650-летие города Кирова арт-центр распахнет свои гостеприимные двери.

— Сейчас в СМИ пишут о создании на селе модельных библиотек. Чем они отличаются от обычных? Почему к ним такое пристальное внимание государства?

— Я объясню. Развитие модельных библиотек стало одним из приоритетных направлений культурной политики государства по Указу президента России. Библиотеки нового поколения появляются в рамках нацпроекта «Культура». Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. В них могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Практика показала, что библиотеки нового поколения становятся настоящими и часто единственными культурными центрами в сельской местности. Поверьте, люди тянутся к таким местам. В модельных библиотеках доступны комфортная среда, передовые технологические решения и, конечно, новые книги. В этой области нам есть, чем гордится. К концу года в Кировской области будет работать сразу 13 модельных библиотек, созданных за время реализации мероприятий нацпроекта «Культура». Московская сельская библиотека в Афанасьевском районе стала первой модельной библиотекой в стране в 2020 году. Следом библиотеки нового поколения появились в Нагорске, Подосиновце, в селах Безбожник Мурашинского района и Филиппово Кирово-Чепецкого района. В этом году модельный статус приобрели Искровская сельская библиотека Котельничского района, Октябрьская сельская библиотека Мурашинского района, а также три центральных районных библиотеки: Слободская, Малмыжская и Верхнекамская. До конца года мы с нетерпением ждем открытия модельных пространств в Пинюгской библиотеке семейного чтения имени Суворова Подосиновского района, Рудничной городской библиотеке и Кирсинской детской библиотеке Верхнекамского района.

— В Кировской области благодаря нацпроекту «Культура» открываются не только модельные библиотеки…

— В 2020 году мы с нуля построили новый сельский дом культуры. Праздник пришел в село Рождественское Уржумского района. Стоит отметить, что последние пять лет с привлечением средств федеральных и региональных бюджетов были отремонтированы 69 домов культуры в Кировской области. Что стоит за этими цифрами? Теперь сельчанам доступны новые зрительные залы, самое современное оборудование. Открыты кружковые, методические кабинеты, библиотеки. Появились новые возможности для творчества, саморазвития и полноценного досуга. Недавно я вернулась из нолинского села Лудяна, где в рамках нацпроекта «Культура» завершен капремонт дома культуры, который готов к приему посетителей, как только будут сняты коронавирусные ограничения. В 2021 году в Кировской области по национальному проекту «Культура» после капитального ремонта откроют свои двери еще три дома культуры — в деревне Московская Афанасьевского района, селах Никулята и Кугушерга Яранского района. А в 2022 году будет построен долгожданный дом культуры в поселке Соколовка Зуевского района.

— 1 ноября Президентский фонд культурных инициатив начал новую заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В СМИ была информация, что в предыдущем конкурсе Кировская область была очень неплохо представлена. Есть ли основания предполагать, что и в этот раз региональные проекты получат грантовую помощь?

— Действительно, в этом году сразу 19 проектов из Кировской области получили поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Более половины проектов-победителей подготовлены при содействии отдела реализации государственной политики, проектов и программ в сфере культуры Кировского областного Дома народного творчества. Этот отдел был создан специально, чтобы помогать учреждениям культуры Кировской области привлекать грантовые средства. Также специалисты отдела консультируют муниципальные учреждений культуры по вопросам участия в реализации федеральных проектов нацпроекта «Культура» и «Местный дом культуры», оказывают методическую помощь в подготовке необходимой конкурсной документации. Со всеми вопросами, возникающими при написании проектов, за консультативной и методической помощью можно обратиться к специалистам отдела по телефону: 58-01-30 (доп. 232). Безусловно, я надеюсь, что и в 2022 году проекты в области культуры из нашего региона смогут набрать высокие баллы и положительные экспертные оценки.

— Что можно сказать о глобальном федеральном проекте «Пушкинская карта». Как он стартовал в Кировской области?

— По инициативе Президента в России, в том числе и в Кировской области, в сентябре стартовала новая уникальная культурная программа «Пушкинская карта». С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет начали приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Кировский драмтеатр одним из первых встретил молодых кировчан с «Пушкинской картой». Спектакль по Островскому «Гроза» прошел при аншлаге. Театр на Спасской в свою очередь собирал молодежь по «Пушкинской карте» на постановки по классическим произведениям. К примеру, на спектакли октября в рамках «Пушкинской карты» в Театре на Спасской продано больше 340 билетов. Кроме трех наших театров, к проекту подключились Вятская филармония, Дом народного творчества, Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики, Вятский художественный музей и областной краеведческий музей. «Пушкинская карта» оказалось очень востребованным и актуальным инструментом. Ее особенность в том, что участником проекта может стать и частные учреждения, оказывающие услуги в сфере культуры. Сейчас открыта запись на популярные мероприятия на месяц вперед. Я приглашаю молодых кировчан воспользоваться этой услугой и посетить наши спектакли, концерты и выставки!

С 25 октября вход на мероприятия в учреждения культуры региона осуществляться при наличии у лиц, достигших 18-летнего возраста, действующего QR- кода о прохождении вакцинации или действующего QR-кода о перенесении в течение последних шести месяцев COVID-19.