Татьяна Мазур покинула пост министра культуры

Татьяна Мазур покинула должность министра культуры Кировской области.

Как сообщила пресс-служба министерства, сегодня был её последний рабочий день.

— Благодарю вас всех за нашу совместную работу, за ваш высокий профессионализм и доброе отношение. Всем здоровья и удачи!, — сказала она теперь уже бывшим коллегам.

Губернатор Игорь Васильев поблагодарил Татьяну Сергеевну за профессиональную работу и вклад в развитие культуры Кировской области, пожелал здоровья и успехов во всех дальнейших начинаниях.

Татьяна Мазур работала министром культуры с января 2018 года.

Фото cultura.kirovreg.ru