Татьяна Мазур: «В культуре работают настоящие оптимисты»

Министр культуры Кировской области ответила на вопросы «КП»

Прошлый год оказался непростым, связанным с серьёзными ограничениями из-за пандемии. Работать в таких условиях было непросто всем, в том числе и учреждениям культуры. И всё же как преодолевались возникающие трудности, какие новые формы работы внедрялись в практику?

– Безусловно, это был очень непростой год. Ничего подобного в нашей жизни прежде не бывало. И мы, конечно, жили в большом опасении: как справимся, – отмечает Татьяна Сергеевна. – Потому что принятые ограничительные меры практически поставили учреждения культуры на грань закрытия. Но тем не менее… Фактически с мая мы возобновили работу. Пусть и без приёма посетителей, без читателей и зрителей. В театрах шли репетиции, библиотеки работали на книговыдачу при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Не останавливалась работа и в музеях, поскольку поставлены большие задачи по оцифровке фондов…

Без сомнения, работа в удаленном режиме с посетителями потребовала новых творческих решений. И если раньше мы только подступались к реализации федерального проекта «Цифровая культура», то сейчас этому вопросу было придано серьёзное ускорение. Как следствие: количество интернет-пользователей, которые обращались к нашему контенту, резко возросло. По некоторым позициям даже в пять раз! Так что учреждения культуры в итоге отработали на самом высоком уровне. Другое дело, не было живого общения со зрителями, с читателями.

Порой нас сравнивают со спортсменами, которые привыкли выступать при полных трибунах.

Но мне кажется, что творческие люди ярче и острее чувствуют зрителя, энергетику зала. Зритель тоже соскучился – по живой музыке, по живому общению, и даже наполовину заполненный зал реагировал так, словно был аншлаг. И я до сих пор не могу забыть, как оркестр народных инструментов имени Фёдора Шаляпина открывал новый сезон – настолько всё было ярко и мощно, на высокой ноте, на едином дыхании всё было исполнено.

Театрально-концертный сезон мы начали нетрадиционно – открыли его не в октябре, а раньше, уже с 15 сентября начали проводить концерты. Как только позволила ситуация и было получено разрешение со стороны Роспотребнадзора. И всё, что прописано в рекомендациях, строго соблюдается нашими учреждениями по сей день.

96 миллионов рублей было выделено в 2020 году в Кировской области на реализацию мероприятий национального проекта «Культура».

– Как в непростое время пандемии шла в регионе реализация нацпроекта «Культура»?

– Напомню, губернатором области Игорем Владимировичем Васильевым были приняты очень важные решения – не останавливать ни промышленное производство, ни строительные работы. В результате все проекты, связанные со строительством, с ремонтом или реставрацией, шли у нас полным ходом. И мы можем с гордостью сказать, что впервые за последние несколько десятков лет у нас был построен и открыт новый сельский Дом культуры на 100 мест в селе Рождественском Уржумского района. Для всех местных жителей это действительно большое событие.

Хочу особо отметить, что национальный проект «Культура» сегодня активно повернут в сторону села. И это правильно. О селе на долгое время забыли, а если нет школы, нет клуба – люди уезжают. Но с учётом сегодняшних возможностей – удалённой работы, интернета – многое меняется. Особенно приятно, что именно в 2020 году к сельским домам культуры проявили особое внимание – был проведён капитальный ремонт здания дома культуры села Обухово Пижанского района, целый ряд детских школ искусств был оснащён учебными материалами, новыми музыкальными инструментами и оборудованием.

Несколько слов о модельных библиотеках. То, что сегодня сделано в трёх сельских и двух районных библиотеках, это по-настоящему космический скачок вперёд. Во-первых, здесь есть возможность изменять внутреннее пространство. Это не унылые стены, это современный дизайн помещения, специальная модульная мебель. Во-вторых, это современная компьютерная техника, интерактивные доски, шлемы виртуальной реальности и прочие новинки. Во многих библиотеках появились специальные зоны для проведения семинаров, организации круглых столов.

И, конечно, основные средства направляются на обновление книжного фонда… Наши библиотекари (а это настоящие профессионалы, бесконечно преданные своему делу) просто в восторге от новых возможностей и условий, в которых им теперь предстоит работать.

35 миллионов рублей федерального бюджета были потрачены в 2020 году на создание в области первых пяти миллионов рублей федерального бюджета были потрачены в 2020 году на создание в области первых пяти модельных библиотек

Модельные библиотеки открыты

на базе Безбожниковской библиотеки Мурашинского района,

Филипповской библиотеки Кирово-Чепецкого района,

Московской библиотеки Афанасьевского района,

Нагорской центральной районной библиотеки им. Г. Обатурова,

Подосиновской центральной библиотеки им. А. Филёва.

40 миллионов рублей выделено в 2021 году на создание в Кировской области ещё пяти модельных библиотек.

Модельные библиотеки откроют на базах

Искровской библиотеки Котельничского района,

Октябрьской библиотеки Мурашинского района,

Слободской, Малмыжской, Верхнекамской центральных районных библиотек.

– Памятная встреча главы региона с руководителями творческих союзов и директорами учреждений культуры на сцене областной филармонии тоже была направлена на решение одной задачи: пройти без потерь это непростое время…

– Встречи в филармонии и позднее в библиотеке имени А.И. Герцена были призваны решить целый ряд сложных вопросов, в том числе и финансовый. Всё дело в том, что во время пандемии правительством Российской Федерации совместно с представителями банковской системы было принято решение о поддержке определённых отраслей и определённых категорий учреждений невозвратными кредитами при обязательстве выполнения ряда условий. И фактически все наши крупные концертно-театральные учреждения эти кредиты брали. Они позволили полностью сохранить коллективы. Сохранился и средний уровень заработной платы, хотя в других регионах вынуждены были пойти и на сокращения, и на оптимизацию состава творческих коллективов. У нас ничего этого не произошло…

– А каковы задачи на ближайшее время?

– До 2025 года будут построены или капитально отремонтированы еще десять сельских культурно-досуговых центров. Основательно преобразятся музыкальные школы в Яранске, Малмыже и Слободском. А на базе школ искусств в Кирсе, Белой Холунице и Зуевке будут созданы три виртуальных концертных зала для трансляции знаковых культурных мероприятий.

На хорошей ноте стартовал музыкальный фестиваль «Вятская весна», и я очень надеюсь, что вся его интересная программа состоится в полном объёме. В планах – традиционный Васнецовский пленэр, очень надеемся на проведение театрального фестиваля-лаборатории «Вятка – город детства», который проходит с 2012 года и уже получил статус международного. Более того, правительством России приняло решение о выделении с 2022 года федеральных средств на организацию фестиваля в регионе.

В прошлом году к 9 Мая планировался замечательный концерт с участием народного артиста РСФСР Александра Михайлова – договоренности эти остаются в силе. Рассчитываем, что ограничения будут сняты и этот концерт увидят наши уважаемые ветераны.

Очень важно возобновить в полном объёме наши программы работы со школьниками. Хочется, чтобы они вернулись на наши площадки: в музеи, театры, библиотеки…

Наверное, наша культура жива тем, что в ней работают не просто профессионалы своего дела, в ней работают оптимисты. Люди, которые свято верят в светлое будущее культуры. И мы смотрим в будущее с оптимизмом. Уверена, совсем скоро наступит то время, когда мы полностью вернём в залы зрителей, которые тоже очень скучают по театрам, музеям, домам культуры, по традиционным массовым праздникам.

В преддверии Дня работника культуры хотелось бы поздравить всех коллег с профессиональным праздником и пожелать здоровья, творческого вдохновения, счастья и благополучия им и их семьям!

Для повышения художественного уровня музыкального исполнительства в регионе проводятся музыкальные конкурсы и фестивали: