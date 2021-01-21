Тайные покупатели кто это, а также чем такие специалисты занимаются

Одной из специальностей которая стала очень востребованной в последние годы это тайный покупатель. Разберемся чем занимается данный специалист и кому пригодиться данный сотрудник.

Контроль над качеством сервиса требуется всем, кто занимается торговлей или оказанием услуг. Если вовремя выявлять недочеты в работе сотрудников и устранять их, это позволит привлечь дополнительных покупателей, увеличить клиентопоток и повысить конечную прибыль. При этом существует достаточно много методов контроля над качеством сервиса, грамотная комбинация которых позволит вывести бизнес на новый уровень.

Самые популярные способы контроля работы персонала

Чаще всего для повышения качества работы сотрудников используют такие методы:

привлечение супервайзеров – менеджеры среднего звена курируют работу персонала, обучают работников и решают конфликтные ситуации, главный минус таких специалистов состоит в не слишком объективной оценке качеств подчиненных;

установка камер слежения – современное оборудование позволит следить за состоянием дел в магазине в формате 24/7, но требует существенных вложений, да и от слепых зон никуда не деться;

инспекции руководящим составом – высший менеджмент точно понимает, на что именно следует обратить внимание, но к таким проверкам персонал готовится заранее.

Также весьма востребованы и услуги секретных агентов. Тайные покупатели проверяют состояние дел в различных магазинах, предприятиях из сферы HoReCa, салонах красоты и пр. под видом простых посетителей. Это гарантирует объективность собранных сведений и отсутствие отрыва от рабочего процесса. Такие специалисты могут собрать максимум полезной информации о заведении, при этом организовать проверки с помощью тайных покупателей достаточно просто – необходимо лишь воспользоваться услугами портала Сtrlservice.

Когда нужно нанимать таких специалистов

Секретные агенты могут проверить состояние дел в:

собственном заведении клиента – такие исследования актуальны для разработки дальнейшей стратегии развития бизнеса и повышения качества сервиса;

конкурентов – результаты проверок помогут определить место на рынке и выявить ключевые преимущества лидеров;

торговых партнеров – тайные покупатели оценят особенности выкладки, количество фейсов на полках, срок годности товаров и пр., чтобы понять, соблюдаются ли все мерчендайзинговые договоренности.

Это делает такие проверки универсальным способом, чтобы следить за работой сотрудников в любых заведениях, связанных с услугами и торговлей. Благодаря регулярному привлечению секретных агентов у заказчика не возникнет проблем с качеством сервиса, а лояльность целевой аудитории будет постоянно расти!