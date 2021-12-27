Те, кого не стало: кто из известных кировчан ушел из жизни в 2021 году 

В 2021 году кировчане навсегда простились со многими известными земляками. Среди них – чиновники и предприниматели, общественники и силовики, тренеры и спортсмены, актеры, писатели, представители творческой интеллигенции…

Пик потерь пришелся на начало и на конец года, а также на период весенне-летней вспышки коронавируса. Уходя в 2022-й, вспомним тех, кого не стало с нами.

Январь

В новогодние каникулы-2021 скончался бывший начальник УФСБ по Кировской области Сергей Трушкин. Он возглавлял ведомство с 2010 по 2014 годы.

В 68 лет скончался бывший ректор ВятГУ Евгений Пименов, ученый и общественник, дважды лауреат государственной премии и кавалер ордена Почета.

Ушел из жизни бывший главный врач детской городской больницы Василий Шнайдер, отработавший в кировском здравоохранении почти 50 лет.

В этом же месяце умерла главный внештатный пульмонолог Кирова Альбина Вахрушева, заслуженный врач РФ и один из инициаторов создания областной Ассоциации пульмонологов и аллергологов.

Февраль

22 февраля ушел из жизни Сергей Иванов. В конце 90-х — начале нулевых он был первым заместителем главы администрации Кирова.

Скончался известный адвокат Василий Драверт.

Май

Ушёл из жизни депутат Кировской городской думы Владимир Каргапольцев.

Май 2021-го забрал у нас Галину Юрлову, режиссера, «ветерана» Вятской филармонии и создательницу знаменитого фестиваля «Истобенский огурец».

В середине месяца скончался гендиректор ЦУМа и председатель Совета директоров АО «Вятка-ЦУМ» Константин Долгополов.

Июнь

В июне скончался бывший командир кировского ОМОНа Александр Поляков. 30 лет он работал в правоохранительных органах, а после окончания службы возглавил областной комитет по физической культуре и спорту. Позже работал заместителем директора регионального центра зимних видов спорта «Перекоп».

Июль

COVID-19 унес жизнь Николая Коршунова, предпринимателя и члена Общественного совета при региональном УФАС.

Август

Огромной потерей для всей творческой интеллигенции Кирова стал уход из жизни актрисы кировского драматического театра Натальи Исаевой. Она хранила верность родному театру почти 40 лет и 10 лет возглавляла Кировское отделение Союза театральных деятелей России.

Скончалась от коронавируса «радость наша» диджей и маркетолог Наталья Небова.

В конце августа ушла из жизни Наталья Катаева, член трех созывов Общественной палаты Кировской области, председатель городского Совета женщин и президент Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность».

Скончался последний ветеран Великой Отечественной войны из села Русский Турек Уржумского района Григорий Уланов.

Умер бывший глава Кировского филиала РАНХиГС Владимир Куликов. Ему было 57 лет. По неподтвержденной информации, причиной смерти стали осложнения после коронавируса.

Сентябрь

От коронавируса умер журналист Виктор Чудиновских, начинавший свой путь в «Кировской правде».

Октябрь

В октябре скончался ювелир и художник-гравер, почетный гражданин города Кирова Сергей Квашнин. Он успел застать свою первую персональную выставку «50 лет в медальерном искусстве», но не дожил до ее закрытия.

7 октября в Кирове на 98-м году жизни скончался ветеран войны, почетный работник прокуратуры, бывший заместитель прокурора Ленинского района Иван Чупрынов.

Ноябрь

Скончалась от коронавируса Надежда Бакулева, руководитель сети магазинов «Суджук» в Кирово-Чепецке, талантливая бизнесвумен и депутат гордумы.

В 82 года ушел из жизни тренер по боксу Борис Малышев, мастер спорта СССР и ветеран кировского бокса, вырастивший не одно поколение спортсменов.

В этом же месяце кировчане простились с Анатолием Кожиным, тренером кировской футбольной команды «Прогресс».

Умер кировский поэт Анатолий Гребнев, автор 25 книг стихотворений.

Ушла из жизни телеведущая ГТРК «Вятка» Галина Корзоватых, автор передач «Почта ТВ» и «За все в ответе».

В возрасте 107 лет скончалась старейшая жительница поселка Даровского Пелагея Ворошкова, многодетная мать и обладательница медали Материнства II степени.

На 82-м году жизни скончался Валерий Саблин. В разные годы он возглавлял «Кировавтодор», Дорожный комитет области, региональную налоговую инспекцию, был заместителем председателя облисполкома, работал в правительстве.

Декабрь

В середине декабря ушел из жизни художник Николай Поликарпов, заслуженный художник России и член Союза художников России, пейзажист, воспевающий природу родного края.

Скончался бывший заместитель губернатора Кировской области Борис Дрождин.

Умерла известный кировский архитектор Людмила Безверхова.

Умер Николай Росляков, депутат ОЗС IV созыва, долгое время возглавлявший одно из ведущих аграрных предприятий в Кировской области.

Ушел из жизни наш земляк, прозаик, публицист и общественный деятель Альберт Лиханов, автор более 100 книг и создатель Российского детского фонда.

В Кирово-Чепецке на 94-м году жизни скончался почетный гражданин города Лев Князьков.