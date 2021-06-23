Театр на Спасской не поедет на летние гастроли из-за коронавируса

Актеры театра на Спасской останутся без летних гастролей из-за сложной эпидемиологической ситуации. Сообщение об этом появилось в группе театра в соцсетях.

— 24 июня театр на Спасской должен был поехать на гастроли. Должен был, но не поедет, — говорится в посте.

Труппа театра планировала поездку на фестиваль «Толстой». В Ясной Поляне кировские актеры должны были представить спектакль «История одного преступления». Однако по эпидемиологическим причинам фестиваль отложили на неопределенный срок.

— Конечно, нам всем очень грустно. И очень хочется попасть в Ясную Поляну хотя бы мысленно… А сделать это, в общем-то, несложно – достаточно открыть книгу, — говорится в группе театра во «ВКонтакте». К посту прикреплен список книг про Льва Николаевича Толстого. Все они доступны для читателей в библиотеке имени Герцена.

Ранее мы писали, что театр на Спасской покинули два актера.