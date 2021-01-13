Театр на Спасской опубликует секретное видео

Все кировчане смогут увидеть, что же пожелали сказочные герои гостям театра на Новый год

Чтобы решить проблему запрета новогоднего хоровода в театре и поздравить гостей с Новым годом работники театра создали квест с поиском поздравлений. От лица сказочных героев было записано 24 послания с добрыми пожеланиями.

Все их зашифровали и спрятали в фойе театра. Так все, кто пришел на спектакль, мог почувствовать себя сыщиком.

В канун Старого Нового года решено было «раскрыть карты» и представить эти видеозаписи всем друзьям театра. Их можно посмотреть в альбоме театра.

Ранее мы писали, что в театре на Спасской придумали, чем заменить хоровод у новогодней елки.