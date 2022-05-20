Театр на Спасской отреставрируют

В Кирове планируют отреставрировать театр на Спасской. Об этом сообщается в группе Управления госохраны ОКН «ВКонтакте».

Ведомство согласовало научно-проектную документацию на проведение реставрационных работ. Дата их проведения не сообщается.

Отметим, что театр на Спасской находится в здании объекта культурного наследия федерального значения, которое имеет культурную и историческую ценность. Это здание бывшего Общественного собрания. В 1918 году здесь размещался коммунистический отряд латышских стрелков во главе с Владимиром Михайловичем Азиным.

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