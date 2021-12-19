Театр на Спасской удостоился премии Правительства России

Театр на Спасской удостоился премии Правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

«Присудить премию областному государственному автономному учреждению культуры «Кировский государственный театр юного зрителя

«Театр на Спасской» за постановку «Мальчики» (по роману Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы»)», — говорится в распоряжении Правительства.

Режиссёр Егор Чернышов взял за основу одну из сюжетных линий произведения. Ставилась задача вместе со зрителями понять, почему оно до сих пор не потеряло актуальности.

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