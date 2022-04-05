Tele2 в России скоро исчезнет?

В связи с истечением срока лицензии на шведский бренд в России возможен ребрендинг одного из ведущих сотовых операторов.

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB рассматривает возможности досрочно прекратить в России срок действия лицензии на пользование своим международным брендом. Хотя законных оснований для этого нет. В принципе, контракт в любом случае истекает в марте следующего года, просто продлевать его владельцы уже точно не собираются. Изучают прогнозируемые последствия решения.

Напомним, шведская на тот момент компания Теле2 пришла в Россию в 2003 году, став едва ли не первым сотовым оператором, предоставлявшим услуги связи в форматах 3G и 4G. Однако в 2013 году, как сообщается в открытых источниках, шведы не получили лицензию Министерства связи РФ и продали генеральный пакет акций инвесторам из группы ВТБ. В последние годы после череды сделок он перешёл в руки госкорпорации Ростелеком. То есть даже после отказа в использовании шведского товарного знака в РФ можно будет говорить только о смене товарного знака, а не кончине сотового оператора.

Ранее такую возможность в Tele2 отрицали, даже когда о планиируемом ребрендинге сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. РБК утверждает, что оператор с конца прошлого года зарегистрировал более 20 доменов с названиями т-плюс.рф, tplusshop.ru, tplus-login.ru, tplus-lk.ru, tplusru.ru, t2mobile.ru, t2official.ru, t2russia.ru и t2-mobile.ru.