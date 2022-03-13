Телеканал НТВ снял сюжет про импортозамещение в Кирове

12 марта в передаче «Центральное телевидение» на телеканале НТВ вышел сюжет, посвященный Кирову. В ролике рассказывается о продукции, представленной на местных рынках и производствах. Во времена санкций она сможет заменить кировчанам импортные товары.

— Оптимисты продолжают настаивать, что исход западных компаний освобождает место на рынке для отечественного производителя. И страна получит возможность запустить импортозамещение в таких масштабах, каких еще не знала история, — отмечает ведущий.

Кировчане не толпятся в очередях за модной одеждой и забугорными бургерами. Зато на местном рынке можно найти практически любую продукцию, кроме, может быть, сахара. Здесь представлен огромный ассортимент одежды из Вьетнама, Китая, Киргизии…

Хозяйка кировской швейной фабрики с итальянским названием «Бергамо» Татьяна Жижина говорит, что «во всех этих «Зарах» далеко не всегда шьют качественную одежду. Она уверена: если они уйдут, на кирвоскиз фабриках будет больше рабочих мест.

— Мы выжили в пандемию и сейчас выживем, — говорит Татьяна.

В крупных городах провожают «Макдоналдс». В Кирове в «Макдаке» ажиотажа нет. Найти бургеры и шашлык можно в местном ресторане «Русский бургер». Владелица ресторана Евгения Деребенева уверена, что все к лучшему: наши продукты точно полезнее.

Не забыли и про вятский квас. Представители бренда считают, что подобный кризис сулит большие возможности для бизнеса. В случае увеличения спроса на заводе готовы поставить новое оборудование – «место есть».