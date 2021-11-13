Телеканал «Спас» покажет фильм кировчанина про Трифонов монастырь

Федеральный телеканал «Спас» покажет фильм кировского оператора Станислава Норкина «Трифонова обитель». Об этом сообщил сам Станислав на своей странице «ВКонтакте».

Документальный фильм выйдет на «Спасе» в понедельник, 15 ноября, в 15 часов. Также он будет размещен на профильных сайтах и в соцсетях.

— Пожалуй, самая большая работа за мою 12-ти летнюю практику, — написал Станислав Норкин.

Съемки фильма начались в июне 2021 года. Работы велись с использованием квадрокоптера, поэтому можно предположить, что зрители смогут насладиться удивительными видами Трифонова монастыря с высоты птичьего полета.

Ранее мы писали, что федеральный телеканал снял фильм про вятского модника.

Фото: vk.com/stasnorkin