Телепередачу кировских школьников признали лучшей в России

Школьное телевидение Вятской гуманитарной гимназии было отмечено на всероссийском уровне. Один из выпусков VHG TV был признан лучшим в номинации «Детская служба новостей» на фестивале детского телевидения «Включайся!».

Как сообщается в группе медиацентра ВГГ, на номинацию «Детская служба новостей» поступило более 50 работы со всей России. Но победа досталась кировчанам.

— Ура!!!! Какие молодцы!!! Наши поздравления всем причастным!! – поздравила учеников директор ВГГ Валерия Вологжанина.

Фестиваль «Включайся!» проходит ежегодно в Москве. В рамках фестиваля участники снимают конкурсные сюжеты, встречаются со звездами российского ТВ и посещают столичные телекомпании.

Ранее мы писали, что кировская достопримечательность вошла в список «мест силы» России.

Фото: vk.com/mediavhg