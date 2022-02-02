Телепрограмма в Кирове на 2 февраля 2022

Телепрограмма в Кирове на среду, 2 февраля 2022

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Лихая музыка атаки» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)

07.35, 18.40, 01.10 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)

08.30 Легенды мирового кино (12+)

09.00, 16.35 Х/ф «Термометр». «Три жениха». «Удача» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, хоккей…» (12+)

12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» (16+)

13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)

13.45 День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (12+)

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» (12+)

15.50 «Белая студия» (12+)

17.35, 01.55 Музыка эпохи барокко (12+)

19.45 Главная роль (12+)

20.30 Д/ф «Часовой детства» (12+)

21.25 Абсолютный слух (12+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00, 18.30 Т/с «Братья» (16+)

09.00, 02.40 Т/с «Воронины» (16+)

10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать королевой» (0+)

12.25 «Форт Боярд» телеигра (16+)

14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

22.10 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

00.45 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)

05.00 М/ф (0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» (16+)

23.35 Т/с «Пес» (16+)

03.30 Т/с «Стройка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)

08.10 «Доктор И…» (16+)

08.40 Х/ф «Идти до конца» (12+)

10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без оглядки» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 Хроники московского быта (12+)

18.10 Х/ф «Один день, одна ночь» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «Удар властью» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)

Домашний

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.30, 01.40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)

13.35, 02.35 Докудрама «Порча» (16+)

14.05, 03.00 Докудрама «Знахарка» (16+)

14.40, 03.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)

15.15 Т/с «Какой она была» (16+)

19.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)

23.45 Т/с «Женский доктор» (16+)

Звезда

05.20 Т/с «Естественный отбор» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)

09.20, 01.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» (16+)

14.00 Военные Новости (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Сталинградская битва» (16+)

19.40 «Главный день». «Песни победы в Берлине» (16+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Горячий снег» (12+)

03.15 Д/ф «Финансовые битвы Второй Мировой» (12+)

04.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)

ОТР — 9 канал (Киров)

05.30, 16.05 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

05.45 «Фигура речи» (12+)

06.00 Разбудильник (16+)

07.00, 08.30 Давеча (16+)

07.30 Разбудильник. Повтор (16+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)

10.10 Х/ф «История одного назначения» (12+)

12.00 ОТРажение-2 (12+)

13.20 ОТРажение-2. (продолжение) (12+)

15.15, 00.35 «Среда обитания» (12+)

15.35 «Календарь» (12+)

16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» (12+)

17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+)

17.45 «Активная среда» (12+)

18.00, 01.00 ОТРажение-3 (12+)

19.30 ОТРажение-3. (продолжение) (12+)

21.00 Х/ф «Послесловие» (12+)

23.25 «Гамбургский счет» (12+)

23.55 Д/ф «Легенды русского балета» (12+)

03.20 «Потомки» (12+)

03.50 «Домашние животные» (12+)

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)

Карусель

05.00 Ранние пташки. «Царевны» (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)

07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+)

08.00 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

10.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

10.45 «Все, что вы хотели знать, но боялись спросить» (6+)

11.10 М/с «Смешарики» (0+)

12.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

12.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)

13.10 М/с «Ниндзяго» (6+)

13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.00 «Навигатор. Новости» (0+)

14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

14.55 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)

16.50 М/с «Турбозавры» (0+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Удивительные механизмы» (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

22.00 М/с «Геомека» (6+)

22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.25 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)

01.00 М/с «Фиксики» (0+)

03.00 М/с «Лунтик» (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Власть огня» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)

05.25, 09.25 Т/с «Куба» (16+)

13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу — Эквадор (12+)

07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35, 03.05 Новости (16+)

07.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! (12+)

09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

12.55, 15.35 Т/с «Большая игра» (16+)

17.10, 18.25 Х/ф «Лучшие из лучших 3: назад повернуть нельзя» (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — «Анадолу Эфес» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Шотландии. «Селтик» — «Рейнджерс» (12+)

00.45 Х/ф «День драфта» (16+)

03.10 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Дукла» — «Динамо» (12+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» — УНИКС (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30, 18.00 Ситком «Физрук» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)

23.40 Х/ф «Мы — Миллеры» (18+)

01.45 «Импровизация» (16+)

04.10 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон» — «Финал» (16+)

Спас

05.00, 00.45 День патриарха (0+)

05.10 Мультфильмы (0+)

05.35, 14.00 Монастырская кухня (0+)

06.05 Х/ф «Обратной дороги нет. 1 серия» (12+)

07.30 Утро на Спасе (0+)

10.30 Профессор Осипов (0+)

11.05 Украина, которую мы любим (12+)

11.35 Прямая линия жизни (16+)

12.35 Д/ф «Царская семья. Путь к святым» (0+)

13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)

15.00 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми смертными» (0+)

15.55 Д/ф «Архимандрит Кирилл (Павлов)» (0+)

16.30 Х/ф «Анна и командор» (6+)

18.10, 02.30 Завет (6+)

18.45 Х/ф «Я вас любил» (0+)

20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)

23.45 Во что мы верим (0+)

01.00 Д/ф «День Ангела. Преподобный Максим Грек» (0+)

01.30 Двенадцать (12+)