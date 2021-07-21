Тема номер один – благоустройство территорий

«Единая Россия» создает Народную программу, которая основывается на предложениях, инициативах, мнениях людей.

Внести свои предложения в программу, высказать мнение по наиболее актуальным для региона (города, поселка) вопросам может любой житель на сайте Народная программа.

Предложения можно направлять и в региональное отделение партии (г. Киров, ул. Дерендяева, 64). Кроме того, в ближайшее время при участии волонтеров планируется открыть пункты сбора инициатив.

О детских площадках и борщевике

На сегодня через сайт Народная программа направлено более 300 обращений от жителей Кировской области. Еще порядка 100 обращений поступило непосредственно в региональное отделение партии.

По количеству предложений, которые вносят кировчане, лидирует тема благоустройства территорий. Жители обращаются с просьбами создать детские площадки, отремонтировать тротуары, мемориальные зоны, создать велодорожки, смонтировать наружное освещение, на постоянной основе вести борьбу с борщевиком.

«Считаю, что назрела необходимость в отдельной программе по благоустройству окраин малых городов, а также крупных поселков, — пишет Людмила Киселёва из Белохолуницкого района. — На примере Белой Холуницы мы видим, как обновляется центр города, проводится ремонт дорожного полотна важнейших улиц, а отдаленные микрорайоны остаются «в тени». А ведь там нередко нужны даже не комфорт и красота, а элементарная безопасность! Чтобы дороги в любую погоду были проезжими, чтобы территория в темное время суток освещалась, чтобы жителей не одолевал борщевик. Необходим также контроль за самостроем, а то домовладельцы все чаще стали сооружают на улице постройки для дров и прочего бытового хлама, которые и выглядят неаккуратно, и подчас могут затруднять проезд транспорта».

Нина Павликова из Яранского района сообщает, что в Яранске уже есть проект, который нужно активно поддерживать, — это строительство набережной реки Ярани. В черте города это будет комплекс для туристической привлекательности Яранска и место отдыха горожан и гостей города. В текущем году этот проект участвует в конкурсе на финансирование по федеральной программе развития малых городов.

Жемчужине Вятского края – дорогу!

На втором месте по числу предложений в Народную программу – тема развития коммунальной инфраструктуры.

Так, жители Афанасьевского района указывают на необходимость строительства в райцентре водопровода.

Директор богородского муниципального предприятия «ЖКХ» Павел Медведев также обращает внимание на то, что нужна целевая программа по ремонту водопроводов в небольших сельских населённых пунктах с численностью населения до 500 человек.

В Арбажском районе жители обеспокоены состоянием очистных сооружений – они нуждаются в ремонте.

На третьем месте по популярности – вопросы ремонта дорог. «Нужна помощь району с ремонтом местной дороги Уржум — Лопьял, она сильно разбита», — обращаются жители Уржумского района.

Инициативная группа из Пижанского района направила обращение о ремонте дороги в селе Обухово: «Это самая плохая дорога в Пижанском районе. И по ней лежит путь на Лежнинское озеро, которое называют жемчужиной Вятского края».

Как отмечают в региональном отделении партии «Единая Россия», все поступающие от кировчан предложения будут внесены на сайт Народной программы.

Предполагается, что программа, формируемая на основе инициатив жителей, вопросов, которые их волнуют, будет рассчитана на весь срок полномочий депутатов Государственной Думы. Каждым разделом программы будет заниматься отдельная рабочая группа. В состав таких групп войдут представители органов федеральной и региональной власти, депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства РФ. Кроме того, к программной работе пригласят глав регионов, общественные объединения, экспертное сообщество, ученых.