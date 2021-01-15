Тепло в Кировскую школу вернули ручными настройками

Сейчас ищут деньги для замены окон с деревянными рамами на пластиковые стеклопакеты.

В начале недели в Кировскую администрацию пожаловались на холод в одной из школ. То, что в учебных классах школы 56 температура ниже положенной, знали и раньше. Родители не раз говорили, что дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде, но в связи с морозными днями ситуация усугубилась.

Сначала винили в ситуации тепловой пункт, питающий школу, но там стоит автоматика, поэтому тепло поступает строго по нормативу. Оказалось у здания школы большие теплопотери от старых окон.

В понедельник представители департамента образования и сотрудники КТК отправились решать проблему. Поскольку автоматика, установленная в тепловом пункте, возвращает показатели к нормативным значениям, пришлось ее отключить и в ручном режиме настраивать подачу теплоносителя сверх нормы. Благодаря этому удалось увеличить тепло в учебном заведении.

В самые холодные дни недели сотрудники школы утепляли старые окна, которые пока не на что заменить. В кабинетах установили обогреватели. Так удалось удержать школу от промерзания температура в классах выросла.

В департаменте образования сообщили, что часть окон уже заменили на пластиковые стеклопакеты, и теплопотери сократились:

— Сейчас ищем деньги, чтобы уже в этом году поменять и оставшиеся окна в здании, чтобы сэкономить на теплоэнергии.

Фото: admkirov.ru