Тепло во всех домах Кирова появится до конца недели

Отопление во всех домах Кирова включат на следующей неделе. К этому времени в «Т Плюс» обещают устранить все дефекты на сетях, препятствующие подаче тепла.

Как рассказали в администрации города, на вечер 23 сентября отопление было включено в 4265 многоквартирных домах. Подключение идет с опережением графика, однако на теплосетях периодически появляются дефекты. Это приводит к перебоям в подаче тепла.

Так, 22 сентября было выявлено 39 дефектов, ставших причиной отключения отопления и воды. В результате без тепла остались 194 дома.

В «Т Плюс» сообщили, что ремонтные работы будут завершены на текущей неделе. Если в квартире холодно, жильцам следует обратиться в свою УК или позвонить в «Т Плюс» по номеру 716-716, чтобы выяснить, нет ли дефекта на сетях.

Ранее мы писали, что в Кирове создали карту включения отопления в жилых домах.