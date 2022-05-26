Тепловая инспекция «ЭнергосбыТ Плюс» усилит контроль за качеством подготовки домов управляющими компаниями

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» провели образовательные семинары в территориальных управлениях администрации в Первомайском и Октябрьском районах г. Кирова для старших по домам и представителей управляющих компаний. Энергетики рассказали об особенностях подготовки жилого фонда к отопительному сезону 2022-2023 гг., о способах регулировки отопления в домах и возможностях сокращения расходов на оплату услуг ЖКХ.

Руководитель управления по сопровождению рынков тепловой энергии Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Хомяков напомнил, что готовность дома к зиме подтверждается паспортом готовности, который выдается, если полностью выполнены все необходимые мероприятия, которые прописаны в приказе №103 Минэнерго РФ.

«Для подготовки к отопительному сезону управляющая компания обязана промыть системы отопления и теплообменники, провести ревизию запорной арматуры, проверить работоспособность общедомовых приборов учета и автоматики, провести ревизию элеваторных узлов. Необходимо установить или привести в рабочее состояние автоматические регуляторы ГВС на домах с бойлерами. Также рекомендовано установить системы насосного подмешивания с погодозависимой автоматикой на системы отопления вместо элеваторных узлов», — рассказал Алексей Леонидович.

Отдельно жильцам стоит обратить внимание, а старшему по дому проконтролировать, как УК проводит эти работы. Ведь от качества проведения этих работ зависит надежная работа сетей, сбалансированное распределение тепла внутри дома.

Людмила Новикова, руководитель отдела управления клиентского сервиса Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» напомнила о необходимости своевременной передачи показаний приборов учета ГВС. Отправлять указанные данные необходимо ежемесячно до 25 числа. Удобнее всего это делать через Личный кабинет или специальный сервис на сайте энергосбытовой компании. Форма для передачи показаний активируется в период с 15 по 25 число каждого месяца.