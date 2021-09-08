Территорию бывшего КВАТУ будут исследовать

После этого специалисты — архитекторы и градостроители — примут решение, что здесь возможно и необходимо разместить.

В Общественной палате прошло заседание комиссии по экологии и природопользованию. Его участники обсудили планы по использованию земельного участка бывшего КВАТУ. Военный городок располагался на улице Московской, 13.

Напомним, в марте этого года начался снос 9 зданий КВАТУ. Все они были в аварийном состоянии.

В конце лета начался демонтаж ещё 13 строений. Среди них — КПП, 2-этажная казарма, несколько хранилищ, два убежища, производственные и учебные здания, склад и ледник.

О том, как в дальнейшем будет использоваться территория бывшего военного городка, станет известно после обследования территории.

— Будет проведено полное обследование территории. Затем на основании инженерных изысканий с проведением топографической съёмки будет разрабатываться проект планировки территории, — сказал министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев.

Фото: kirovpravda.ru