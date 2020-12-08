Тимофей Рогожников: своими успехами не хвастаюсь

«КП» — о вятском школьнике, который стал участником шоу «Лучше всех»

6 декабря в эфир вышел выпуск программы «Лучше всех» Первого канала. Одним из участников декабрьского шоу стал кировский школьник Тимофей Рогожников. Немного подробностей о его увлечении выяснила «КП».

Выпуск «Лучше всех» с участием Тимофея снимали заранее. Проезд на съемки оплатили всей семье. Как утверждают пользователи соцсетей, на передачу Рогожниковы «сорвались» с юга, где на тот момент отдыхали.

Баскетбольным фристайлом Тимофей занимается достаточно давно. И бюджетным спортом это занятие назвать нельзя. Один только мяч, с которым мальчик проделывает удивительные трюки, стоит около 8 тысяч рублей.

Пробовал Тимофей и другие виды спорта, однако любимым стало именно это занятие.

Особо талантливым мальчик себя не считает и своими успехами перед друзьями и знакомыми не хвастается. По его словам, баскетбольный фристайл – увлечение для души. Этим же видом спорта (или, скорее, танца) занимается и его старший брат.