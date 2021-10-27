Точный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Овен (21.03 — 20.04)

Гороскоп для Овна на неделю с 1 по 7 ноября говорит о том, что в любых начинаниях для представителей этого знака лучшей поддержкой станут друзья. Это залог успеха и помощи в критические моменты, когда нужно скорректировать судьбу в правильном направлении. Максимальной активности потребуют нерешённые проблемы или невыполненные обязательства.

Телец (21.04 — 21.05)

На предстоящей неделе Тельцам следует держаться подальше от алкоголя, а также не злоупотреблять количеством еды. Удивительно легко будут даваться общение, даже в работе, благодаря новизне и разнообразию вы будете отдыхать от суеты и рутины. В субботу и воскресенье постарайтесь непринуждённо обсудить общие планы с близкими и друзьями.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Несмотря на то, что Близнецы не гонятся за признанием , славой и деньгами, собственные успехи порадуют и укрепят их уверенность в своих силах. Это время лучше использовать для осмысления всего происходящего с вами и вокруг вас. Пятница, в отличие от других дней, поможет Близнецам в бизнесе.

Рак (22.06 — 23.07)

Терпение — вот главное качество, которое поможет Ракам на неделе с 1 по 7 ноября. Препятствия, которые вам, возможно, хотелось бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое время уберутся сами, безо всяких усилий с вашей стороны. Надо только подождать. Новые идеи Рака окажутся так и не востребованными. Всему своё время.

Лев (24.07 — 23.08)

Время отшельничества для Львов закончилось. Пора показывать себя в свете. Навёрстывайте упущенное, завоевывайте новые рубежи. Львам благоволят звёзды и они смогут красиво решить вопросы личных отношений, получить приглашения на отдых и работу за рубежом, причём в самых тёплых странах и комфортных условиях.

Дева (24.08 — 23.09)

В начале недели вероятна прибыль от посреднической деятельности и деловых поездок. Данный период станет прекрасным временем для Девы творческих профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать из умения проницать истинные побуждения окружающих и подоплеку событий.

Весы (24.09 — 23.10)

Неделя будет щедра на внезапные романтические порывы. Но важнейшая задача Весов на это время — постараться уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния. Если они будут разбалансированы, вы можете потратить много драгоценной энергии впустую.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Начало недели с 1 по 7 ноября принесёт некоторые изменения в мировоззрение Скорпиона. Сейчас ваша картина мира может претерпеть некоторые изменения, стать более полной. Именно поэтому новые знания, полученные в это время, будут усваиваться лучше. А для некоторых Скорпионов это ожидаемо.

Стрелец (23.11 — 21.12)

В начале недели Стрельца может порадовать некое отрадное событие. Это время принесёт вам удачу во многих делах, особенно благодаря личным инициативам, помощи покровителей и новым знаниям. Ближе к выходным Стрельцов, скорее всего, будут заботить обычные бытовые вопросы.

Козерог (22.12 — 20.01)

Расположение планет в начале недели принесёт некоторым Козерогам больше контактов. Рекомендуется внимательнее относиться к информации, которая поступает к вам из разных источников – от друзей, знакомых, из газет и интернета. Есть очень большая вероятность, что она будет неверно вами истолкована.

Водолей (21.01 — 19.02)

Хорошая неделя для Водолеев. Им могут неожиданно предложить дополнительный заработок или же у представителей знака возникнет хорошая возможность для создания собственного бизнеса. Не бойтесь браться за незнакомое дело, но и не забудьте обо всём сначала узнать и проконсультироваться с компетентными людьми.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Гороскоп сулит Рыбам трудности и разочарования в личной жизни в начале недели. Также возможны осложнения в общении с родственниками и партнёрами. Но есть и хорошие новости: Рыб ожидает облегчение от давящих обстоятельств и непочатых завалов, которые предстоит осилить. На выходных следует больше внимания уделить себе.