Точный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 17 по 23 января 2022

Овен (21.03 — 20.04)

Гороскоп говорит, что начало недели может оказаться неоднозначным, а вашему руководству может не понравиться ваше своеволие и занятость не по делу в рабочее время. Вы все заранее рассчитали, внимательно продумали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных проектов и неуклонно следуете своей линии действия в нужном для дел направлении. Возможен победный прорыв Овна на всех фронтах работ. Но неподконтрольные обстоятельства заставят действовать осторожнее.

Телец (21.04 — 21.05)

Неделя для некоторых из Тельцов отмечена дисгармонией и душевным смятением. Согласно гороскопу необходимо спрятать свои уязвимые места подальше от чужих взглядов. К идеалам в любви, образовании и искусстве Тельцам следует стремиться, используя новые технологии и методики труда, а также учитывая опыт и подсказки интуиции. Какие-то прежние творческие идеи снова потребуют внимания. Необходимо проявлять особое внимание при подписании деловых бумаг и документов.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Время всё меняет, а предстоящая неделя станет временем перемен. Гороскоп рекомендует в середине этой недели не давать никому сложных обещаний. Выполнить их в срок и как следует — будет просто невозможно. Но даже неудачи не станут помехой на пути осуществления всех позитивных желаний Близнецов. Время середины недели связано с ослаблением жизненных сил. Велика вероятность забывчивости и невнимательности, что может принести пожилым Близнецам неприятности.

Рак (22.06 — 23.07)

Рассеянность может принести денежные потери. В четверг постарайтесь завершить все сложные дела. Заключайте сделки по поводу приобретения недвижимости, совершайте важные покупки — это удачный период для такого рода деятельности. Можете действовать во вред самому себе, а рассчитывать на какую-либо помощь в вашем положении не приходится. Несмотря на то что Раки не гонятся за славой, признанием и деньгами, успехи порадуют и укрепят уверенность.

Лев (24.07 — 23.08)

Начало недели удивит Льва непредвиденными поворотами событий и стечением обстоятельств, которое раскроет ваши лучшие качества. Во вторник придётся экстренно разбирать накопившиеся проблемы. Но лучше планомерно двигаться к цели — тогда она станет достижимой. Это во многом то время, когда можно влиять на коллективные процессы. В середине же недели освободитесь от груза ответственности — и больше не спешите за новой, ещё более тяжёлой порцией.

Дева (24.08 — 23.09)

Трезвый расчёт и дальновидность — плюс на этой неделе. Упрямство — двойной минус. Соблазн поддаться на уговоры, скорее всего, в середине недели будет велик, но Девам рекомендуется отказаться от явно лишней порции спиртного или похода в ночной клуб со скверной репутацией. Рутинность происходящего научит вас полезному качеству самоограничения, когда хочется, но нельзя. А также умению полностью концентрироваться только на самом необходимом.

Весы (24.09 — 23.10)

Неделя предполагает сотрудничество, участие в массовых мероприятиях. Весы смогут ощутить себя необходимым элементом в общественной конструкции. Возрастёт их активность, проявятся организаторские способности. В состоянии всеобщего подъёма они могут напрочь забыть о личных делах. Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. Скорее всего, ваши проблемы кроются в ваших заблуждениях. Воскресенье может принести встречи со старыми друзьями.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Будьте внимательны с документами, вы по рассеянности можете их потерять. В середине недели возможны ссоры в домашнем кругу. Творческий подъём направьте на изменение домашней обстановки. Для создания надёжного источника прибыли Скорпионам необходимо заработать определённый доход. Придётся взять на себя большую ответственность в работе и супружеских отношениях, поэтому свою любимую свободу втисните в рамочку дисциплины и обязательств.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Начало недели для некоторых из Стрельцов выразится в раскрытии творческого потенциала, самовыражения. В середине недели Стрельцы ощутят успехи в творческой деятельности, науке, спорте и личных взаимоотношениях. В существующих любовных отношениях могут появиться новые перспективы. Если вы услышали о распродаже, не ждите, пока она закончится. Зовите друзей и вместе отправляйтесь за покупками. Выходные придётся посвятить решению домашних проблем.

Козерог (22.12 — 20.01)

Козерога, наконец, догонят отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это доставит большое удовольствие, но справиться с этим надо, и лучше сделать это с непроницаемым выражением лица. Решением более серьёзных вопросов звезды рекомендуют некоторым из Козерогов заниматься во второй половине недели. В это время вы можете упорядочить свои интимные отношения, сделать их более стабильными, почувствовать большую уверенность в своем партнёре.

Водолей (21.01 — 19.02)

Первая половина недели принесёт Водолеям больше положительного в личные взаимоотношения. В это время между вами и объектом симпатии может возрасти доверие, либо взаимодействие станет более чувственным. Вы сможете лучше понимать друг друга, что будет способствовать укреплению и развитию вашей пары. В понедельник будьте осмотрительнее при решении финансовых вопросов — высок риск материальных потерь. В среду возможны денежные поступления.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Для своего ближайшего окружения и самих себя на этой неделе Рыбы способны творить чудеса и сделать мир радостнее и счастливее. Но не спешите, Рыбам будет брошен очередной вызов. В то же время будет немаловажно мнение окружающих, так что придётся, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять. Встряска пойдёт на пользу делу — Рыбы станут более заметными и уверенными в себе. Хотя в конце недели есть риск: вас может подвести невоздержанность.