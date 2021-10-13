Точный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 октября 2021

Овен (21.03 — 20.04)

Овен может уверенно положиться на помощь со стороны партнёров в деловых отношениях. Дружеские отношения с коллегами помогут Овнам решить любую проблему. Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября предупреждает, что следует быть осторожным при работе с техникой, нарушение правил безопасности грозит травмами. Также в этот период не следует приобретать электромеханические устройства.

Телец (21.04 — 21.05)

Лишь убедившись в серьёзности своих намерений, можно собрать все способности и силы, а затем приступить к решительным действиям. Согласно гороскопу, некоторые из Тельцов из-за консерватизма и отсутствия динамики к концу недели могут растерять своё влияние и заслужить серьёзные упрёки от руководства.

Близнецы (22.05 — 21.06)

С середины недели можно усилено заниматься спортом, поскольку в вас будет много энергии, которая будет требовать выхода. Близнецы смогут заниматься любыми физическими упражнениями, а в субботу или воскресенье обязательно надо посетить культурные или развлекательные заведения, чтобы приобщиться к прекрасному.

Рак (22.06 — 23.07)

В начале недели волею судьбы Рак нечаянно приобретёт репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбирается. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Однако не заигрывайтесь. В пятницу у Рака появится шанс нестандартного решения старых проблем.

Лев (24.07 — 23.08)

Согласно текущему гороскопу, в середине недели не рекомендуется знакомить свою вторую половину с друзьями или подругами, так как существует риск, что кто-то из них может стать вашим соперником или соперницей. Со среды по пятницу Львам придётся играть не по своим правилам, иногда хитрить или сталкиваться с неискренними людьми.

Дева (24.08 — 23.09)

С 18 по 24 октября Девам будет дан шанс взять на себя обязанности текущего момента, это решение будет выгодно не только им. Вероятны небольшие поступления и серьёзные траты. Но, гороскоп рекомендует не принимать окончательных решений, для них ещё слишком рано. Вы пока не знаете всех нюансов процесса.

Весы (24.09 — 23.10)

На этой неделе не обольщайтесь желанием полной свободы от всего и всех, да ещё любой ценой! Это не принесёт Весам ничего, кроме разочарований и неприятностей, ведь мы вольны в своём выборе, но не свободны от своих близких и законов мироздания. И труды будут вознаграждены сладчайшим из плодов.

Скорпион (24.10 — 22.11)

К концу недели Скорпионам рекомендуется привести свой дом в порядок, освободить от хлама себя и близких людей. Но остерегайтесь что-то выбрасывать без ведома домочадцев. В воскресенье не стоит переутомляться. Обязательно найдите достаточно время для отдыха.

Стрелец (23.11 — 21.12)

У некоторых из Стрельцов в середине недели накалится обстановка на службе, придётся включиться в борьбу. Но не выплескивайте на людей накопившееся раздражение, обдумывайте каждое слово, не начинайте разговор с критики и претензий. Соперники и конкуренты, возможно, изучают вас.

Козерог (22.12 — 20.01)

В середине недели не жертвуйте своими интересами. Довольно много общения с друзьями принесёт Козерогам вторая половина этой недели. В это время можете познакомить друзей со своей второй половинкой — это положительно отразится на дружеских связях.

Водолей (21.01 — 19.02)

На этой неделе у творческих Водолеев раздолье — они могут ожидать наибольшего успеха в любой области своей деятельности. Водолеи начинают ощущать большую силу и уверенность в себе, и происходящие перемены уже приносят не только беспокойство, но и ощущение облегчения и стабилизации жизни.

Рыбы (20.02 — 20.03)

На неделе с 18 по 24 октября Рыбам захочется как-то символически обозначить начало нового этапа, найти новый образ, отказаться от вредных привычек. До начала выходных дней больше общайтесь с самыми разными людьми, через которых вы получите новые возможности для развития.