Точный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 октября 2021

Овен (21.03 — 20.04)

Ваш гороскоп на неделю говорит о том, что с середины недели преображения должны коснуться внешности некоторых Овнов. Необходимо преуспеть в достижении амбициозных целей и, в тоже время, показать свою значимость коллегам, чьи интересы, практически полностью противоположны вашим. И необходимо помнить, что самый правильный ответ — самый очевидный.

Телец (21.04 — 21.05)

В эту неделю для многих представителей этого знака неважно, чем именно вы занимаетесь – изучаете философию, рисуете картины или же пробираетесь сквозь хитросплетения банковских документов – в любом случае, вы на высоте. Последний рабочий день позволит Тельцам заключить очень интересное соглашение.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Согласно гороскопу, начало недели будет удачным для Близнецов. Он отлично подойдёт для того, чтобы упорядочить свою жизнь. Станут реальностью надежды на осуществление заветных планов. Ближе к выходным у Близнецов появятся возможности обрести новый денежный источник. Но, как мы помним, деньги любят тишину и чем меньше людей будет знать об этом, тем лучше.

Рак (22.06 — 23.07)

В начале недели у некоторых Раков возможны проблемы с начальством — на работе может объявиться соперник или недоброжелатель. Необходимо быть внимательными и аккуратными в делах и высказываниях, иначе ваши позиции могут пошатнуться. Если у вас есть романтический интерес, то суббота для этого будет благоприятна.

Лев (24.07 — 23.08)

На неделе с 25 по 31 октября ищите новых деловых партнеров. Постарайтесь не провоцировать конфликты дома, даже если дела на работе будут идти не по-вашему. Не замыкайтесь на сегодняшнем дне, с надеждой смотрите в будущее, а поддержку родственников во всех начинаниях звёзды Львам гарантируют.

Дева (24.08 — 23.09)

Эта неделя принесёт Девам удачу в как в профессиональных, так и личных делах, но постарайтесь не забывать об осторожности — не давайте пустых обещаний, остерегайтесь незапланированных трат, а также берегите ресурсы своего организма. Пятница подойдёт для завершения ранее начатых дел.

Весы (24.09 — 23.10)

Всё начинает меняться в жизни Весов прямо с начала недели. Не надо поддаваться панике! Ведь перемены эти — к лучшему. Да, они окажутся не такими эффектными, как хотелось бы, но главное-то в том, что все начало двигаться и, вы тоже!

Скорпион (24.10 — 22.11)

Немало перемен и беспокойства может ожидать Скорпионов в различных поездках и путешествиях, из-за неумения ориентироваться, и нечётких договоренностей можно попадать в цейтнот и массу непредвиденных ситуаций. Возможно, к концу недели вы окажетесь в ещё более трудной ситуации. Но не теряйте присутствия духа — всё наладится.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Ближе к среде для некоторых Стрельцов взойдёт счастливая карьерная звезда! Дерзайте, пока начальство к вам благосклонно. В пятницу у Стрельцов появится стремление быть на виду, достичь популярности, но желание это окажется скоротечным.

Козерог (22.12 — 20.01)

Не совсем удачная неделя для решения каких-либо серьёзных для Козерога вопросов. Не стоит переживать, если кто-то назовёт вас меркантильным существом, — это из зависти. Если возникнет спор, то не надо принимать в нём активную позицию, лучше вообще постараться от него уйти.

Водолей (21.01 — 19.02)

Ореол таинственности и загадочности на этой неделе Водолеям не только не помешает, но и поспособствует заинтересованности окружающих в общении. В целом события принимают оборот в вашу пользу. Успех придёт, если Водолеи сумеют настроиться на свой внутренний голос и осмыслить происходящее.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Рыбам придётся подтверждать ранее выданные авансы. Необходимо учитывать все советы, поскольку хорошо сделанная работа приведёт чуть позже к заметному повышению заработков. Также придётся ответить за взятые на себя обязательства. Вероятно, что наилучшей схемой будет спонтанность.