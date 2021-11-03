Точный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября 2021

Овен (21.03 — 20.04)

На неделе возможны денежные поступления. Гороскоп рекомендует контролировать дружеские и спонсорские отношения, идеи, планы и перспективы, ибо всё это может быть очень сильно завязано на финансах. Пятница благоприятна для Овнов при заключении контрактов, соглашений и проведения деловых встреч.

Телец (21.04 — 21.05)

Главное для Тельца — не возгордиться своими успехами и настойчиво продолжить начатую профессиональную деятельность. У некоторых Тельцов появятся новые идеи, которые повлияют на формирование их мироощущения. Вероятно открытие для себя шедевров мировой культуры.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Не упустите шанс улучшить своё будущее благополучие и заложить прочную основу для новых дел и проектов. Воспользуйтесь им с пользой и всецело. Использование новых идей и технологий в работе позволят Близнецам в конце недели добиться важных результатов.

Рак (22.06 — 23.07)

С начала недели многое Ракам будет удаваться, особенно, если совмещать приятное с полезным. Но возможно возникновение острых и непредсказуемых ситуаций. Поэтому важно быстро и уверено принимать правильные решения. Благодаря присущей Ракам дипломатии сумеете наладить новые связи.

Лев (24.07 — 23.08)

Продолжайте делать начатое, препятствия будут незначительными и даже задержка окажется полезной. Окончание этой недели станет удачным периодом для Льва. Развивайте в себе ответственность и такие качества, как внимательность, последовательность, усидчивость.

Дева (24.08 — 23.09)

Для Дев эта неделя двойственна и непредсказуема. С одной стороны, вы можете закрутить роман, о котором только книги писать. С другой стороны достаточно велика вероятность неожиданных потерь. Поищите корень проблемы, когда его ещё можно будет извлечь. Или он уйдёт слишком глубоко.

Весы (24.09 — 23.10)

Середина недели — не самый подходящий период для обращения за займом, вернуть его будет не так-то просто. Весы-мужчины будут полны энтузиазма и энергии в своей деятельности. Вероятно, что выбранное ими направление будет верным. Будьте внимательнее при оформлении документов.

Скорпион (24.10 — 22.11)

На этой неделе некоторые Скорпионы будут методично и уверенно двигаться вперёд, так как возникнут перспективы для осуществления давно задуманного. Возможно, Скорпиону потребуется заняться самосовершенствованием и приведением в надлежащий вид собственного Я.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Стрельцы могут заниматься перестановками в доме или формированием нового фундамента своей карьеры. Наблюдайте, планируйте и рассчитывайте — это позволит вам, начиная с четверга, всерьёз и с пользой для себя и своих дел заняться наиболее выгодными проектами.

Козерог (22.12 — 20.01)

В начале недели Козерогам лучше не пытаться затевать что-то новое и оригинальное. Успеха подобные предприятия иметь не будут, а времени и сил отнимут массу. Завершайте начатое, стройте планы и воспринимайте происходящее с вами и вокруг вас спокойно.

Водолей (21.01 — 19.02)

В начале недели Водолеям предстоят труды праведные. За ваше здоровье не придётся волноваться, вас будет трудно прогнать с работы, так что начальство радуется, а семья вам всё прощает. Многие вещи были сделаны ранее, поэтому сейчас они просто принесут свои плоды.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Рыбы будут склонны к поиску лёгких и разнообразных средств заработка, и в первые три дня вы можете, как легко получать, так и легко тратить, новые знакомства будут подталкивать вас к неумеренной щедрости. И в бизнесе Рыб ожидает период лёгких и стабильных доходов.