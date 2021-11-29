Точный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю

Астрологический прогноз с 6 до 12 декабря.

Овен (21.03 — 20.04)

Гороскоп Овна говорит о том, что в этот понедельник они могут столкнуться с проблемами в сфере личных отношений, возможно недопонимание с партнёром, трудности в выражении собственной точки зрения, стремление к навязыванию своих мыслей близкому человеку. Всё это никак не поможет в борьбе за доброжелательные отношения.

Телец (21.04 — 21.05)

Если вы решитесь на перемены в своей профессиональной деятельности или личной жизни, сначала взвесьте все за и против, но уж потом не отступайте от намеченного плана. Как бы там ни было, в конце этой недели согласно гороскопу Тельцам рекомендуется запланировать активный отдых.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Чтобы достичь положительного результата в деловом сотрудничестве, Близнецам придётся приложить максимум усилий. Зато и вознаграждены они будут по достоинству. Покупку самых необходимых вам товаров постарайтесь запланировать на эти пятницу или субботу.

Рак (22.06 — 23.07)

В начале недели на поверхность всплывут старые финансовые проблемы Рака, о которых вы уже и думать забыли. Не исключены и новые, отток денег будет настолько высокоскоростным, что попытка регулировать свои расходы может отнять массу сил и привести к неудовлетворительным результатам.

Лев (24.07 — 23.08)

Середина недели окажется не самым лучшим днём для тех Львов, кто будет находиться в дальней поездке. В субботу гороскоп говорит о том, что вы будете чувствовать себя на подъёме благодаря увлекательным новым жизненным перспективам и высокой коллективной поддержке со стороны единомышленников.

Дева (24.08 — 23.09)

Некоторые мелкие события начала недели могут вызвать у Дев большую сумятицу и даже спад здоровья. Но в тоже время Дева с каждым днём будет чувствовать себя всё более и более счастливой. Никаких препятствий, отличные отношения с людьми, не пустеющий кошелёк и комфорт в душе.

Весы (24.09 — 23.10)

Укрепляйте своё положение в доме и семье, потому что среда и четверг могут поманить или вас, или вашу супружескую половину романтикой или приключениями. Но могут возникнуть сложности в творческих коллективах, в которых Весы принимают самое непосредственное участие.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Середина недели вполне подходящее время, для того чтобы Скорпион мог создать у себя дома уют и порядок, частично изменить интерьер. В будущем это скажется на отношениях в семье. А оригинальные решения семейных проблем помогут вам достойно выйти из самых сложных ситуаций.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Мужчинам — Стрельцам не стоит откладывать покупку новой одежды, а с четверга можно обновить и деловые аксессуары. В это время доброжелательность и тактичность в общении принесут Стрельцам не только моральное удовлетворение, но и стабильность в финансовой и личной сфере.

Козерог (22.12 — 20.01)

Некоторые надежды могут не сбыться в начале недели, хотя вряд ли они были обоснованными. В это время каждый будет другом для Козерога, вне зависимости от того, видели ли вы этого человека ранее. Только не оставайтесь в таком доверчивом состоянии надолго, завтра всё измениться.

Водолей (21.01 — 19.02)

Понедельник не лучший день для Водолея с точки зрения дисциплины и субординации, зато он может оказаться очень плодотворным днём по результатам. Проявляйте тактичность, находите компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнёрами.

Рыбы (20.02 — 20.03)

В начале недели вероятны крупная удача, встреча с человеком, который станет самым дорогим в вашей жизни. Благоприятны поездки, путешествия. Всё, что Рыбы будут делать или говорить, будет основано на опыте. Так что, если у кого возникнут претензии — отсылайте к первоисточникам.